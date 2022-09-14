15 Eylül Perşembe Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU

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13 Eylül Salı Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.001,82 ile başlayan Gram Altın, saat 20:46 itibarıyla %0,46 azalışla 997,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.001,82, en yüksek 1.001,83 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.001,83 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 02.09.2022 tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1010,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,2171 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:46 itibarıyla %0,09 artışla 18,2313 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1877, en yüksek 18,2405 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,2251 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 09.08.2022 tarihinde 17,6441 ile son bir ayın en düşük, 02.09.2022 tarihinde ise 18,2618 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,2313 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,0895 ile başlayan Euro kuru, saat 20:46 itibarıyla %0,17 azalışla 18,0625 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9911, en yüksek 18,1346 seviyelerini gören Euro, günü 18,1039 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,4725 TL'ye karşılık gelmektedir.

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