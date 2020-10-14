15 Ekim Perşembe Günlük yorumları! Burçlara hagöre yatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

15 Ekim Perşembe günlük burç yorumları 15 Ekim Perşembe 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte 15 Ekim Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 15 Ekim Perşembe 2020
Enerjili bir güne hazır olun! 15 Ekim günlük burç yorumları
15 Ekim 2020 burç yorumları nasıl? Hangi burçlar için güzel enerjiler var? Perşembe günü Koç burcu ikili ilişkilerde etkili olacak, Boğa burcu güne enerjili başlayacak. Günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 15 Ekim Perşembe günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca ikili ilişkilerinin daha fazla öne çıktığına şahit olabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var. Evcil hayvanlarının bakımına vakit ayırabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay perşembe günü burç değiştireceği için de değişken enerjiler altında olabilirsin. Aşk hayatında aradığın uyumu yakalıyor olacaksın.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evinle ilgili konuların öne çıktığı perşembe günü evini, yaşadığın alanı güzelleştirmek isteyebilirsin. Senin için önemli eril figürler ile aranda yoğun bir tartışma durumu söz konusu olabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sürpriz bir kısa seyahate çıkman gerekebilir. Aynı zamanda perşembe günü iki kişinin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Cüzdanınla ilgili meselelerin öne çıktığı perşembe günü boyunca güzellik ve cilt bakımı gibi alanlara para harcamak isteyebilirsin. Gece saatlerinde önemli bir destek yakın çevrenden görebilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay perşembe günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca bireysel konuların daha fazla öne çıkabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Arka planda kalan işlerini halletmen adına uygun bir gündesin. Baban ya da eşinle arandaki tartışmalar hızla büyüyebilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: İşinle ilgili projelerinin öne çıktığı Perşembe günü boyunca bir konuda karşılaşacağın engel can sıkıcı olabilir. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler altında olabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Kariyerinle ilgili konularda önemli bir gelişme seni mutlu edebilir. Üst veya otorite figürün biriyle arandaki tartışma gün boyunca seni zorlayabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Eşinin ailesi ile ilgili konularda arayı bulmaya çalışacağın bir durum ortaya çıkabilir. Gece saatlerinde yapmak istediklerini gerçekleştirmek adına uygun enerjiler var.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Miras ya da nafaka benzeri bir konuda ortaya çıkacak bir gelişme moralini yükseltiyor. Partnerinle ilgili konulara daha fazla odaklanıyorsun.
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