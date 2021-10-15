15 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

15 Ekim 2021 burç yorumları yaşadığınız hayatı daha da anlamlı kılabilir. 15 Ekim Cuma günü Koç burcu sürpriz karşılaşma yaşayabilir, Aslan burcu kariyer konusunda istediğini yakalayabilir. Başak burcunun ise sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda bilgi veriyor. İşte 15 Ekim 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

15 EKİM CUMA BURÇ YORUMLARI

Ay Kova Burcunda seyriyle devam ediyoruz. Ay'ın kötü günleri içerisinde en şanslı olan günü diyebiliriz. Büyütmek istediğimiz, ilahi yardımların yanımızda olmasını istediğimiz her türlü konuyla ilgili adımlar ve atılımlar yapabiliriz.

Önemli bir sağlık sıkıntısı ya da maddi kayıp yaşıyorsak gün içerisinde toparlanma enerjisi bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Geçmişe dönüp, şans ve fırsat yaratmak istediğimiz her türlü konuyla ilgili atılım yapabiliriz. 15 Ekim 2021 burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU: Eşinizle ya da dostlarınızla ilgili toparlamak istediğiniz konular bulunuyorsa şans sizden yana. Sürpriz karşılaşmalar ve davetler gelirse eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

BOĞA BURCU: Çalışma arkadaşlarınızdan ve yöneticilerinizden destek geliyor. Sağlığınızın toparlandığı günlerden geçmektesiniz.

İKİZLER BURCU: Seyahat ve taşınma konularınız gündemde. Hukuki konulardan yana oldukça şanslısınız.

YENGEÇ BURCU: Parasal konularınızla ilgili gün içerisinde çözüm yolları bulmak önemli. Ev alım satım işlemleriyle ilgili problem yaşadıysanız gün içerisinde çözüm yollarını fark edeceksiniz.

ASLAN BURCU: Evlilik ya da kariyerinizle ilgili yeni bir süreç ve yeni sözleşmelerin aktif olduğu güzel bir gün. Dostlarınızdan fayda göreceksiniz.

BAŞAK BURCU: Sağlığınızla ilgili şeker problemine gün içerisinde dikkat ediniz. Finansal sıkıntılar, çözüm yollarıyla birlikte karşınızda.

TERAZİ BURCU: Beraberliğinizde yaşadığınız sıkıntıları gün içerisinde kendinizi tüm samimiyetinizle birlikte anlatarak çözmek oldukça kıymetli.

AKREP BURCU: Aile içinizdeki sıkıntıları çözmek ve onların gönlünü kazanmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yeni bir ev alma ya da evlilik gibi bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz.

YAY BURCU: Hafta sonu organizasyonu, kalabalık gruplar, kendinizi göstereceğiniz pek çok eğlenceli aktivite sizinle birlikte olacak. Çocuklarınızı ihmal ettiyseniz çıkacağınız güzel bri seyahat ruhunuza iyi gelebilir.

OĞLAK BURCU: Parasal konular ve yöneticilerinizle anlaşma arifesinde olabilirsiniz. Belki içinizden farklı düşünseniz de dışarıya karşı takındığınız tavır, para ve kazanç yollarınızın açılmasına sebep olabilir.

KOVA BURCU: Gün içerisinde tabiri caizse biraz çapkın ve flört yapınızla gönülleri mest ediyor olabilirsiniz. Pek çok konuda gökyüzünün desteğini arkanıza aldığınızı söyleyebilirim. Bu şansla, yarım kalan pek çok konu ve projeyi şimdi tamamlama zamanı.

BALIK BURCU: İyileştiğiniz güzel bir süreçten geçmektesiniz. Kayıplarınızı kazanç olarak görün, Allah hayırlı olmayan kişileri yakınınızdan uzaklaştırıyor olabilir. Bazen ıssızlaşmak, kalabalıkların arasında olmaktan çok daha iyidir.