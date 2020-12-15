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15 Aralık Salı Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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15 Aralık Salı Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
15 Aralık 2020 Salı 00:01

Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Açıklanan tabloya göre vaka sayısı düne göre 1682 kişi artarak 32 bin 106 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da düne göre 6 kişi artarak 226'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı 15 Aralık salı tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.' ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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