15 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

15 Ağustos 2021 burç yorumları aşk, sağlık ve kariyer konularında bilgi veriyor. Peki, kimler güzel bir sabaha uyanacak? Koçlar parasal konularla ilgilenebilir, İkizleri sağlık konuları bekliyor. 15 Ağustos günlük burç yorumları haberimizde...

15 AĞUSTOS PAZAR BURÇ YORUMLARI

Ay 15 Ağustos'ta Akrep burcunda ilerliyor olacak. Aynı zamanda ilk dördün fazında ilerleyen Ay yeni ay zamanı başlatmış olduğumuz projelerimizi ortaya koymak ve duyurmak adına uygun bir zaman diliminde olduğumuzu vurguluyor. Ay Uranüs zorlayıcı açısı sabah erken saatlerinde beklenmedik haberlerle canımızın sıkılacağını anlatabilir. İlişkiler anlamında kolay enerjiler yok. Önemli konuları bugünlerde konuşmak doğru olmayacaktır. İşte 15 Ağustos Pazar burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

15 Ağustos Pazar günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün boyunca uyumlu enerjiler var. Sağlığınla ilgili olarak sana iyi gelecek uygulamaları kendine uygulayabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah güne başlarken sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Bugün ikili ilişkilerinde uyumsuz enerjiler var.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Pazar günü babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bireysel uğraşlarınla ilgili konulara vakit ayırmak adına güzel bir gün. İkili ilişkilerindeki uyumsuzluk moralini bozabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumsuz enerjiler var. Parasal konularınla ilgili olarak bazı önlemler alman gereken bir süreçtesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında sevdiğin şeylere vakit ayırabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Gün boyunca kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsin. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugünleri es geçmelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sakinlikle vakit geçirmek ve evinde kalmak isteyeceğin bir gün. Meditasyon ve benzeri uygulamalar için sabah saatleri uygun olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.