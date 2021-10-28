14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmenin savunması, olay kadar skandal

İngiltere'de 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklanan 25 yaşındaki öğretmen Fatinah Hossain, mahkemede kendini skandal sözlerle savundu. Hossain, tüm erkek öğrencilerin azgın olduğunu ve sınıfta kendisiyle flörtleşmeye çalıştıklarını söyledi.
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Fatinah Hossain isimli öğretmen, aylarca öğrencisiyle ilişki yaşadığını, daha sonra hamile kaldığını itiraf etti.
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Öğretmen, durumu öğrencisine anlattığında, öğrencinin ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.
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Fatinah, ilişkiyi bitirmek isteyen öğrencisine ilişki hakkında kimseye bir şey anlatmamasını söyledi. Öğretmen, daha önce de öğrencisini, ilişkiyi anlatması halinde ailesine zarar vermek ile tehdit etti.
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Öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkan Fatinah, yarı zamanlı olarak çalıştığı pastanede polis tarafından gözaltına aldı.
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Mahkeme, tutuklandıktan sonra sosyal medyada sahte hesap açan, ilişkiye girdiği genç ve diğer öğrencilerin ailelerine tehdit mesajları atan Fatinah'a 7,5 yıl hapis cezası verdi.
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