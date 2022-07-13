14 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları

14 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları, 14 Temmuz Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Temmuz Perşembe 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

14 Temmuz günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 14 Temmuz 2022 perşembe günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Kendi haklarınızı savunurken abartıya kaçıyorsunuz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi yapmıyorsunuz.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

İş yaşantınızda enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Duygularınız mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılımlarınızı yapmalısınız.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Yeni iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz. Ufkunuz açık.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Kendinize fazla yükleniyorsunuz. Aşırı alınganlığınızın dışa vurumu hem kendinizi, hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, tüm engelleri hızla aşıyorsunuz. Çevrenizde istenmeyen durumlar oluşabilir.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz. Her an hata yapmanızı bekliyorlar. Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak etrafınızı üzmemelisiniz. Daha sonra karşınızdaki kişiden çok kendiniz üzülüyor ve pişman oluyorsunuz .

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Hayal ettiğiniz işe şimdilik kavuşmasanız da, siz sabırlı olmaya devam etmelisiniz. Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecektir. Duygu alışverişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar hislerini saklıyorlar.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Yoğun bir tempoda çalışıyor ve hiç hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz. Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın. Sevdiğiniz kişi ile sorunlarınızı kısa zamanda çözme fırsatı yakalayacaksınız.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yeni hedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Aşkı çok farklı algılayan bir kişiliğe sahipsiniz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut. Sizi anlamak çok zor. Yorgun bir tablo çiziyorsunuz. Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Çekişmeli bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Sizin yaşadığınız, olaylar da bu tarz bir çelişki. Çözümü sizin elinizde. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün doğru karar vermek için yalnız kalmaya gayret etmeli ve etki altında kalmamalısınız. Girişimciliğiniz yine ön planda. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız. Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.

14 Temmuz Perşembe 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Acele etmeye gelemeyen bir yapınız var. Sırada bekleyen işlerinizi düzenleyerek, planlı bir şekilde halletmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz. Bugün kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.