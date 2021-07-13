14 Temmuz Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

14 Temmuz Çarşamba burç yorumları parasal meselelere dikkat çekiyor. Tatil planı yapıyorsanız günlük burç yorumlarını okumadan karar vermeyin. 14 Temmuz Çarşamba gününe Boğalar gerginlikle başlayabilir, Balık burcu ise bugünlerde yalnızlığa ihtiyaç duyabilir. İşte 14 Temmuz Çarşamba burç yorumları...

14 Temmuz 2021 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; hem zihinsel hem de duygusal olarak abartmaya meyilli bir gün olabileceği için planlı hareket edemeyebilir aklına eseni yapmak isteyebilirsin. Risk ve yüksek enerji gerektiren durumlar hoşuna giderken ailevi bir takım konularda kendini hak etmediğin bir baskı altında hissedebilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirsin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; hafta başına hazırlık için yapman gereken işler konusunda kendini baskı altında hissedebilirsin. Doğru bir çalışma planı hazırlayıp, olaylara temkinli ve sakin yaklaşırsan sorunlarının üstesinden gelebilirsin. Gününü, iletişim halinde olduğun insanlara, kendini doğru ifade etmeye çalışmakla geçirebilirsin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; karşıt burcundaki Ay, ortaklaşa çalıştığın insanlar tarafından birtakım manipülasyonlarla karşılaşabileceğini vurgulamakta. Gün genelinde gergin ve mutsuz olabileceğinden, haftanın son gününü ailene ya da eşine ayırabilir, sakinleşip aklına ilk gelen fikri değerlendirmek isteyebilirsin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; gündelik işlerini yerine getirirken eşine ve aile ortamı üzerinde farkında olmadan bir baskı kurma çabası içinde olabilirsin. Evinde ya da çevrende bugün yaratabileceğin huzursuzluk duruşunda hal ve tavırlarında değişiklik yapmanı gerektirebilir. Hobilerinle ilgilenmek için uygun bir gündesin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; yeni ilişkiler veya var olan ilişkin için atağa kalktığın ve çabaladığın birçok her şey hayal kırıklığı yaşaman olasılığı var. Partnerinin üzerinde ilgi yoksunluğundan kaynaklı baskılar oluşturabilirsin. Günlük yapman gereken işleri bir kenara bırakmalı ve haftanın sıkıcı enerjisini atacak şekilde bir gün planlamalısın.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; bugünü evde geçirebilir ve ev işleriyle alakadar olabilirsin. Ailevi meselelerden ötürü planlarının gecikmesi veya gerçekleşmemesi nedeniyle sevdiklerinle çatışmalar yaşanması mümkün olabilir. Partnerinin üzerinde kurmaya çalıştığın baskı geri tepebilir ve aranızda soğuk rüzgârlar esmesine neden olabilir.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; aile fertleri üzerinde kurmaya çalıştığın hâkimiyetle, düşüncelerinle ve konuşmalarınla karşındakileri ikna etme çabanla ilgili anlaşmazlık yaşayabilirsin. Bugün verdiğin sözlere ve sarf ettiğin cümlelere dikkat etmelisin zira seni zora sokabilirler. Duygusal baskı altında yanlış kararlar almaya meyilli olabilirsin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; kardeşinle veya arkadaşlarınla yapmış olduğun planlar esnasında, finansal konulardan dolayı baskı oluşturmaya meyilli olabilirsin. Bu duygunu bastırabilmek için maddi sorumluluk veya harcama içermeyen konular, beceri ve kabiliyet gerektiren aktiviteler içinde olmak senin için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; ekonomik gelirinle ilgili sorumlulukların üstünde baskı hissetmene neden olabilir. Kazançlarının artması ve olumlu sonuçlar elde etmek amacıyla daha çok çalışman gerektiğini düşünebilirsin. Bu endişelerinden sıyrılıp akışta kalabilirsen, günü kişisel bakımınla ve cesaret gerektiren enerjini yükseltecek faaliyetlerle geçirebilirsin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; bugün birçok alanda kendini gergin hissedebilirsin. Dışardan göreceğin sert ve baskıcı tavırlar kendini veya iradeni ortaya koymanı ve zoru başarmanı engelleyebilir. Mümkün olduğunca elindeki işleri bitirmeden yeni bir işe başlamamanda fayda var. Yeniden yapılandırmak istediğin konularda zorlayıcı bir mücadele içine girebilirsin.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; hafta içinde özel ilişkinde yaşamış olabileceğin inişli çıkışı ruh halin, bu günlerde sağlığımı olumsuz etkilemiş olabilir. Arkadaşlarınla veya partnerinle aranda gerilimler yaşanması olası. Takıntı yaptığın bir konuyu çok fazla irdeleyip talepkar olmaktan kaçınmalı ve karşındaki insanları zor durumda bırakmamalısın.

14 Temmuz 2021 Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; geçmiş bir ilişkinden dolayı yaşayacağın gerginliği saklamakta zorlanabilir, ister istemez üzerindeki baskıyı sevdiklerine yansıtabilirsin. Bugün güç çekişmelerine sahne olabilecek olaylar ve durumların gelişebileceği ortamlarda bulunman söz konusu olabilir. Hırsına yenik düşmeden kontrolü elinden bırakmamalı, keyif duyduğun işlere odaklanmalısın.