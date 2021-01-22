14 Şubat sevgililer gününde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14 Şubat 2021 sevgililer günü hangi güne denk geliyor?

14 Şubat 2021 sevgililer günü pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında pazar gününe denk geliyor? Peki 14 Şubat 2021 sevgililer gününde sokağa çıkma yasağı olacak mı? pazar gününe denk gelen ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu ülkemizde 14 Şubat 2021 sevgililer günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? 14 Şubat ta kısıtlama devam mı ediyor? Hafta sonu yasaklarından kimler muaf sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman, saat kaçta bitiyor? detaylar haberimizde...

2021 Sevgililer Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi

14 Şubat 2021 sevgililer günü pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında pazar gününe denk geliyor.İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Kabine toplantısında çıkan kararlardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs salgını ile hafta içi kısıtlamalara ek olarak hafta sonu yasakları eklendi. Bakanlığın yayımladığı son genelgeyle de sokağa çıkma yasaklarının istisnalarına yenileri eklendi.

14 Şubat Sevgililer günüde sokağa çıkma yasağı olacak mı ? Kısıtlamalar devam edecek mi?

14 Şubat 2021 sevgililer günün de sokağa çıkma yasağının kaldırılacağına dair iç işleri bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı fakat herkes sokağa çıkma kısıtlamalarıın bir an önce kaldırılmasını beklemektedir. Bilim kurulu ise yasakalrın 14 şubat 2021 sevgililer gününde de devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında günlük 30 binlerde olan vaka sayıları tedbirler neticesinde günlük 7 binlere kadar düşmüştür. Dolayısıyla hal böyle iken pandeminin tekrar sevgililer gününde hortlamasından ve sayıların yeniden yükselmesinden korkulduğu için sokağa çıkma yasağının devam etmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Şubat 2021 sevgililer günü pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında pazar gününe denk geliyor ve herkes kısıtlamaların sokağa çıkma yasağının 14 şubat sevgililer günde de devam edecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı 23 - 25 Ocak'ta da devam edecek. Yasaklar 23 Ocak Cuma günü akşam saat 21.00'da başladı. 25 Ocak Pazartesi sabah 05.00'da sokağa çıkma yasağı son bulacak.

ÖTE YANDAN Dünya geneline bakacak olursak, Almanya 'Sevgililer Günü'ne kadar kapalı. Almanya, çok daha fazla bulaşıcı olan koranavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı acil olarak karantina önlemlerini 14 Şubat'a kadar uzattı.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©