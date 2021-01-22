14 Şubat sevgililer gününde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14 Şubat 2021 sevgililer günü hangi güne denk geliyor?

14 Şubat 2021 sevgililer günü pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında pazar gününe denk geliyor? Peki 14 Şubat 2021 sevgililer gününde sokağa çıkma yasağı olacak mı? pazar gününe denk gelen ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu ülkemizde 14 Şubat 2021 sevgililer günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? 14 Şubat ta kısıtlama devam mı ediyor? Hafta sonu yasaklarından kimler muaf sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman, saat kaçta bitiyor? detaylar haberimizde...
2021 Sevgililer Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi
14 Şubat 2021 sevgililer günü pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında pazar gününe denk geliyor.İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Kabine toplantısında çıkan kararlardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs salgını ile hafta içi kısıtlamalara ek olarak hafta sonu yasakları eklendi. Bakanlığın yayımladığı son genelgeyle de sokağa çıkma yasaklarının istisnalarına yenileri eklendi.
14 Şubat Sevgililer günüde sokağa çıkma yasağı olacak mı ? Kısıtlamalar devam edecek mi?
14 Şubat 2021 sevgililer günün de sokağa çıkma yasağının kaldırılacağına dair iç işleri bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı fakat herkes sokağa çıkma kısıtlamalarıın bir an önce kaldırılmasını beklemektedir. Bilim kurulu ise yasakalrın 14 şubat 2021 sevgililer gününde de devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında günlük 30 binlerde olan vaka sayıları tedbirler neticesinde günlük 7 binlere kadar düşmüştür. Dolayısıyla hal böyle iken pandeminin tekrar sevgililer gününde hortlamasından ve sayıların yeniden yükselmesinden korkulduğu için sokağa çıkma yasağının devam etmesi bekleniyor.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
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