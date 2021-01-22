14 Şubat Sevgililer Gününde Erkeklere Verilecek En Güzel Hediyeler | 2021 Konsepti

sevgililer günü

Çiftler için özel bir anlamı olan 14 Şubat Sevgililer Gününde pandeminin gölgesinde geçecek ve hediye seçimi de oldukça zor bir süreç

Her yılgünü bazı ülkeler hariç tüm dünyada kutlananBu yıl cuma gününe denk geliyorözellikle çiftlerin birbirlerine hediyeleri ile özdeşleşmiş bir gündür 14 Şubat sevgililer günü'nün yaklaşması ile birlikte bütün çiftler de birbirlerine hediye alma telaşına girdiler hediye seçimi ve karşı tarafın ne istediğini bilmeyen çiftler bir hayli zor durumda kalmaktadır Çünkü çiftler sevdiklerini mutlu etmek adına romantik bir hediye arayışına giriyor. Sevdiği insana yakışır bir şey bulmak ve de sıradan şeylerden uzak durmaya özen gösteriliyor. Kimileri bunu gerçekleştirmek adına yüklü miktarlarda para harçarken, kimileri de düşük maliyette kendileri hediye hazırlamayı tercih ediyor. Ne olursa olsun en önemlisi de sevildiğini hissetmek ve hatırlanmak elbette.

Biz de bu yazımızda bayanların erkeklere yönelik hediye seçimini kolaylaştırmak için birkaç güzel öneride bulunmak istedik peki erkeklere alınacak en güzel hediyeler nelerdir erkekleri mutlu etmenin yolları genellikle erkekler hediyelerden hoşlanmazlar 14 Şubat Sevgililer Günü için de en zorlanan ise kadınlar oluyor. Bayanlara hediye seçeneğinin geniş bir yelpazesinin olması erkeklerin işini kolaylaştırırken, bayanlar haftalar öncesinden hediye hazırlama telaşına giriyor. Aslında Erkeklere tatlı söz söylemek her zaman en etkili bir hediye olmuştur.

Bazı ülkeler hariç tüm dünyada kutlanan 14 Şubat sevgililer günü Bu yıl cuma gününe denk gelmesi ile birlikte hafta sonu tatilinde birleştirmek isteyen çiftler cuma günü mesai bitimi güzel bir tatil köyü ya da güzel bir otelde yer arttırarak 14 Şubat sevgililer günü'ne güzel bir akşam yemeği ile taçlandırabilirler. Ayrıca 14 Şubat sevgililer günü birçok esnaf tarafından fırsat olarak nitelendirildiği için normalde 5 lira olan ürün tanesi 14 Şubat günü 40 50 TL arasında rahatlıkla satılığa bilmektedir siz de karşı cinse hediye almak istiyorsanız kesinlikle 14 Şubat gününü beklemeyin 14 Şubat sevgililer günü gelmeden önce hediyelerinizi almak 14 Şubat gününden çok çok aşağı fiyatlara mal olacaktır fırsatçılara para kazandırmak için sizde 14 Şubat gelmeden hediyenizi alıp bir kenara koymanız tavsiye ediyoruz

Peki 14 Şubat Sevgilier Gününde erkeklere neler hediye edilebilir?

Öncelikle erkeklere alınabilecek hediyeler konusuna değinecek olursak, maddiyatı düşük ama manevi değeri yüksek olabilecek hediyeler seçmenizi tavsiye ederiz.

Mesela;

- takımın renklerini taşıyan bir kupa veya ilişkinizin başladığı tarihin yazılı olduğu bir bileklik

- tuttuğu takımın forması

- sevdiği parfüm alabilirsiniz

- Hediyeniz iyi bir çanta ise Notebook Çantası almayı düşünebilirsiniz.

- Erkeklerin en sevdiği aksesuar saattir. Erkek arkadaşınızın sevdiği renkte bir saat alabilirsiniz. Erkek arkadaşınız klasik giyiniyorsa deri kordonlu spor giyimi seviyorsa da metal kordonlu saatler uygun olur.

- Klasik giyinen bir sevgiliniz varsa ona kravatta hediye edebilirsiniz.

- Tespih kullanan bir erkek arkadaşınız varsa güzel bir tespih hediye edebilirsiniz. Eğer bileklik takmaktan hoşlanıyorsa bileklik de düşünebilirsiniz.

- Şık ve kaliteli bir cüzdanı hangi erkek sevmez! Özellikle klasik giyim tarzını tercih eden bir sevgiliniz varsa cüzdan ve kalem set şeklinde şık bir hediye tercih edebilirsiniz. İş veya eğitim hayatında not tutan veya kartvizite sahip olan sevgilinize isme özel kalem ve kartvizit seti hediye edebilirsiniz. Oldukça şık görünümlü kalem, tercihe göre deri kaplamalı bir kartvizitlik ile sürekli kullanabileceği bir hediye sunabilirsiniz.

- Kar küresi her yaşta insanın sevdiği şeyler arasında yer alıyor. Farklı hissettiren kar küreleri garip bir şekilde aradan geçen bunca zamana rağmen bizleri mutlu etmeye devam ediyor. 14 Şubat'ta kar küresi hediye etmeyi düşünebilirsiniz.

- En sevdiği renk veyahutta eşlerin seçebileceği bir renk ayakkabı. Kış aylarında kullanabilmesi için sevgilinize bir bot tercih edebilirsiniz.

- Halı saha maçlarının ya da spor aktivitelerinin vazgeçilmezi spor çantasıdır. Eğer sportmen bir sevgiliniz varsa onun için spor çantası alabilirsiniz.

- 14 Şubat’ta sevgilinize mont, bot ya da kazakta hediye edebilirsiniz.

- Gömlek manşetlerine yazılan isim veya isim ve soyismin baş harfleri olan bir gömlek de düşünülebilir. Eşiniz ya da sevgiliniz işi gereği çok fazla takım elbise giymeyi tercih ediyorsa kişiye özel tasarlanan manşet kısmında ad ve soyadın ilk harfi işlenmiş bir gömlek alabilirsiniz. Bu kendisini fazlasıyla özel hissetmesini sağlayacaktır.

Yok bu fikirler bana cazip gelmedi diyorsanız, erkeklerin teknolojiye merakı biliniyor. Genellikle teknoloji mağazalarında kendini kaybeden bir sevgiliniz varsa onun için bu özel günde teknolojik hediyelere yönelebilirsiniz. Ancak bunu yaparken maliyeti de göz önüne almanız gerekecek.

- Oyun oynamaktan hoşlanıyorsa ona güzel bir PlayStation 4 hediye edebilirsiniz

- İsminizin baş harflerinden oluşan kol düğmeleri de romantik hediyelere örnektir.

- Yeni çıkan bir telefonda erkek arkadaşınız için iyi bir hediye olabilir.

- Kitap kurdu bir sevgiliniz varsa onun için E-kitap Okuma Cihazı almayı düşünebilirsiniz. Taşınması kolay bu e-kitap okuyucu 5 milyondan fazla e-Kitabı okumanıza imkan sağlıyor. Yine bu cihazla 3 bin taneye kadar kitap depolanabiliyor.

- Drone erkeklerin sevdiği ürünler arasında kısa sürede kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. Mini drone ile erkek arkadaşınızı şaşırtarak mutlu edebilirsiniz.

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Hediyenizi Kendiniz Hazırlayın

Sevgilinizin uzun süredir yapmak istediği şeyleri dikkatlice düşünüp bulun ve onu daha mutlu etmek için o çok istediği şeyi ikiniz birlikte yapın.

Sevdiğiniz kişiye kendi ellerinizle de bir şeyler yapmayı düşünebilirsiniz. Eğer bu konuda yeteneği olan şanslı kişilerdenseniz bu soğuk kış aylarında onun için bir atkı, şapka veya eldiven örebilir ve isminizin baş harflerini işleyerek ona özel bir sürpriz de hazırlayabilirsiniz. Eğer böyle bir yeteneğiniz bulunmuyorsa üzülmeye gerek yok romantik bir akşam yemeği de hazırlayabilir ve o günü özel olarak geçirebilirsiniz. Örneğin kalp şeklinde yapabileceğiniz bir pizza, içine kendi el yazınızla hazırlayabileceğiniz mesaj kutusu ya da en basiti romantik bir müzik ve mum ışığında baş başa yiyebileceğiniz bir yemek. İşte tüm bu saydıklarım bir erkeği mutlu edebilecek çok da zor olmayan fakat bir okadar da etkili sürpriz önerileri.

Biraz yaratıcılık ve hayal gücünüzü çalıştırarak güzel sürprizler yapabilmeniz de mümkün. Örneğin, ilişkinizi anlatan resimli bir kitap hazırlayabilirsiniz. Ya da sesinizi kaydedebileceğiniz bir çerçeve ve güzel bir resim. Kısacası, gerçekten sadece ona özel olacak bir hediye. Bir diğer öneri de, sevdiğinize özel bir video ya da aşk şarkısı hazırlaya da bilirsiniz. Sevdiğiniz için ona özel mesajlı kurabiyeler yapabilir ya da onun için içi mesaj dolu bir kutu hazırlayabilirsiniz. Eğer fazla romantik bir çift iseniz her yıl en çok rağbet gören, müzikli kupalar, resimli çerveler, resim baskılı bardaklar ya da tshirtleri tercih edebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR? Amacı nedir ?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

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