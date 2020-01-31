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14 Şubat Sevgililer Günü 2020 Konsepti 14 şubat nedir 14 şubat sevgililer günü hediyesi Sevgililer Günü tarihçesi 14 şubat sevgililer günü şarkısı sevgililer günü hediyesi bayan için 14 şubat hikayesi sevgililer günü ne zaman 14 şubat sevgililer günü anlamı nedir sevgililer günü 2020 konsepti 14 Şubat'ın Yaklaşmasıyla vatandaşlar Sevgililer Günü tarihçesi ile ilgili araştırma yapıyor.Sevgiyi derinden ifade eden armağanları düşünüyorPeki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Sevgililer Gününe dair merak edilen detaylar... 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi - Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile beraber insanlar Sevgilliler Günü tarihçesiyle ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor arıyor tarıyor . Peki, bugünün nasıl oluştuğunu , tarihte nasıl kutlandığını biliyor musunuz? İşte Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı... 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar varıyor . 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da mühim bir konuma sahipti. Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya gösterilen saygıdan yana tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma insanı tarafınca kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da adlandırılıyordu . 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un şerefine , Lupercalia zamanı olarak anılmaktaydı . Lupercalia bayramının arifesi konumuna varan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri kagıtlara yazılır kura ile bayram boyunca 'çift' olma şeklinde harmanlanırdı M.S. 469'da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yok eden kaldıran sadece kura çekilişine onay verebilirdi. Ancak artık şartlarda Aziz Valentine anısına kızların değil sadece erkeklerin isimleri bulundurulurdu . Aziz Valentine efsanesi ise Sevgililer Günü'nün en tanınan kökenini varolmuş olur . Bugün Valentin ismindeki bir din görevlisi kişinin adına ilan edilen bir bayram günü olarak oluşmuştur . Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak adlandırılır dı. Efsaneye ce ; Aziz Valentine, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II'nin ordusunu kuvvetlendirilmek nedeni ile koyduğu genç erkeklerin evlenmesine yapılan yasak gizlice yapılan nikahlarla bu kuralı ihlal ediyordu . Hapiste gardiyanın kızına sevdalanan Valentine, 14 Şubat'ta idama etmeye hazırlanılırken kıza "Senin Valentine'in" imzalı bir aşk mektubu yazmış ve ölümüne yol açmıştır

Aşkın simgesi "kalp"

Sevgililer Günü, her yılın Şubat ayının 14. günü birçok bölgede dünya kıt alarınca kutlanan özel bir zamandır . Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına ulaşan bu gün, Valentine ismindeki bir din görevlisi kişinin adına ilan edilen bir bayram günü olarak oluşturulmuştur . Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak anımsanır . Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde sevilen kişi veya sevgili anlamlarında da bilinirdi .

Şuanda , bazı ülkelerce sevgililerin birbirine armağan etmek adına eşyalar aldığı, kartlar gönderdiği şiirler yazdığı çiçek buketleri yaptırdığı özel bir gün olarak yaşamına devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart ulaştırılmakta . Bunun yanı sıra armağan alımlarından etkilenen piyasada satışlar tavan yapmakta bu durum ekonomik açıdanda değer görmektedir

Tarihçe

Şubat ayı bereket festivalleri

1 .1712 yılına ait İsveç almanağında 14 Şubat Valentine olarak belirtilmiş

Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara uzanan . Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının yer alan kalan süre Gamelyon ayı olarak duyurulmuştur ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine de bağdaşmıştır .

Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un şerefine , Lupercalia günü olarak parti yapılmaktaydı . Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi hayvanları kurban ederlerdi. Daha sonra başlarının tam üstüne yerleştirdikleri bir parça keçi derisi ile Lupercus'u anımsatarak , Roma sokaklarında yürüyerek koşarak , karşılaştıkları herkese el sürerlerdi. Genç kızlar istekli şekilde kendilerini öne sürer ve bereket tanrısının kendilerini ellemesinden haklarına düşeni almak için çalışıp didinip . İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlik kolaylaşacak ve hayatları bereketli olacaktı.

Lupercalia bayramının öncesi günü olan 14 Şubat'ta genç beyler genç kızların isimleri kağıtlara yazlı kura çekerek bayram boyunca 'çift' haline getirirler . 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yok ederek sadece kura çekilişine onay verirdi. Ancak artık kuralarda kızların değil en fazla erkeklerin adları bulunduruldu.

Valentine

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Orta Çağ

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Hıristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:

Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti.

Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti.

Günümüzde Sevgililer Günü

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını gönderiminden bu tarafa çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir konu haline gelmiştir . Bunun doğal sonucu olarak durumun ticari yönü çok fazla önem taşımıştır , sevgililer günü bütün dünyada ekonominin hareket kazandığı bir durum halini almıştır.

Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen armağan çiçek ve kartlar. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yer alırdı .

Özellikle batı kültüründe , sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart yollar . Alıcı kişi, içinde çoğunlukla "Sevgilim olur musun?" bulunan bu imzasız kartın kimden ulaştırıldığını anlamaya çalışır.

Sevgililer gününde herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile yogurulan özdeşen duyguları ifade eden , karşı tarafa sevgilerini en iyi ifade eden armağanlar verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata kek buketleri ayıcıklar gelir.

Sevgililer Gününü çiftler genellikle özel bir zaman oluşumunu sağlar ve birebir geçirirler. beraber gidilen romantik bir yemek bir cafede buluşmak ya da evde hazırlanan romantik bir yemek masası en iyi kutlamalardandır.

Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çok büyük özen sarfederler . Kimi çiftler, bu güne has, giyinir özel kıyafetlerle taçlandırır gecesinde ise en romantik ortam oluşturulur en özel iç çamaşırlar gül yaprakları ile süslenmiş yataklar şömine başında kutlamalar . En çok sevilen aşk ile bağdaşan renk kırmızı bununla , tutkuyu sembolize eden fuşya pembe ...

Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda olaya da tanıklık etmiş bir çok insanın evliliğine nikahına nişanına vesile olmuştur.

Dünyada sevgililer günün İse...

Suudi Arabistan'da resmi şekilde sevgililer günü kutlamasında aracılık eden ürünlerin satışı kaldırılmıştır .Özbekistan,Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan Sevgililer gününü kutlamayan ülkelerdir.

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