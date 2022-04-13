14 Nisan Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 14 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 14 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı!, 14 Nisan Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 14 Nisan Çarşamba günü burç yorumlarınız..."

İlişkileriniz sağlamlık kazanıyor!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. İnsanların birbirini anlamak için çaba sarf etmemesi, önce kendilerini düşünmelerinden kaynaklanır. ‘Ben’ odaklı kişiler daima haklı olduklarını düşünürler. Oysaki haklı olmak her zaman iyi değildir. Ve insan her zaman haklı olamaz. Bu gerçekle acı bir şekilde yüzleşmek yerine henüz bir sorunla karşılaşmamışken düşüncelerimizi bu yönde değiştirmekte fayda var. Zira tecrübeden sonraki idrak evvelkinden daha pahalıdır. Bu kuralı hem kendiniz hem çevreniz için uygulanır hale getirmek hayatınızı daha yaşanılır kılacaktır. Venüs’ün bugün boğa burcuna geçmesiyle kurduğunuz ilişkilerde daha güven dolu ilerleyeceksiniz.

14 Nisan Koç burcu yorumu

Kararlarınız geleceğinizi şekillendirirken, başarılarınız sizi her zaman zirvede tutuyor.

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14 Nisan Boğa burcu yorumu

İletişiminizde kararsızlıklar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Mantığınızın çizdiği yolu tercih edip etmemekte zorlanabilirsiniz.

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14 Nisan İkizler burcu yorumu

Gerçekçi yaklaşmak yerine hayallerinizle hareket ediyorsanız yanılma payınız yüksek olacaktır.

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14 Nisan Yengeç burcu yorumu

Hedef kitlenizi düşünerek yapacağınız bu çalışmada tüm tecrübenizi kullanmanız, oluşturacağınız etkiyi büyütecektir.

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14 Nisan Aslan burcu yorumu

Çalışma koşullarınızın olumsuzluğundan şikayetçi olabilirsiniz. Şartların iyileştirilmesi için gereken her şeyi yapabilecek güçtesiniz.

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14 Nisan Başak burcu yorumu

İlişkinizde abartılı davranışlarda bulunmanız söz konusu olabilir. Davranışlarınızın takıntı boyutuna dönüşmemesi için kendinize geçemeyeceğiniz bir sınırı belirlemelisiniz.

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14 Nisan Terazi burcu yorumu

Şanslı gününüzdesiniz. Özel işlerinize zaman ayıramadığınızı düşündüğünüz anlarda dostlarınızın desteği size ilaç gibi gelebilir.

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14 Nisan Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda hakkınızdaki dedikoduları öğrenebilirsiniz.

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14 Nisan Yay burcu yorumu

Evcil hayvan edinmek istiyor olabilirsiniz. Karar vermekte zorlanıyor olsanız da seçeneklerinizden birinin ağır bastığını fark etmeniz zor olmayacaktır.

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14 Nisan Oğlak burcu yorumu

Arkadaşlarınız arasında tutarsız ve iki yüzlü davranışlar sergileyen kişiler olduğunu fark edebilirsiniz.

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14 Nisan Kova burcu yorumu

Duygusal yakınlık hissettiğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla hislerinizi paylaşmanız kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

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14 Nisan Balık burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi yeniden kazanmak için yeni girişimlerde bulunmak istiyorsunuz.

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