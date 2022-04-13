14 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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GRAM ALTIN NE OLUR? 1 Gram Altın 923 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır? 1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir. Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek; 1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için, 1 gram altın = $50 değerinde olur. Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır. Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak, 1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur. DOLAR KAÇ LİRA OLDU? 1 Amerikan Doları 14,59 TL'ye karşılık gelmektedir. EURO KAÇ LİRA OLDU? 1 Euro 15,86 TL'ye karşılık gelmektedir. Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!

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