14 Mayıs Cuma Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 238 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 59'a yükseldi. Toplamda 50 milyon 259 bin 943 test yapıldı.

Bugün yapılan 201 bin 295 testten, 11 bin 534 yeni vaka sayısı, 1 bin 217 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 83 bin 996 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 856 bin 765'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.