14 Mayıs Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

14 Mayıs 2021 burç yorumları merak konusu. Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. İletişim konularının ön planda olduğu bir gündeyiz. Ay ile Neptün kare açısının etkinleşeceği bugün varsayımlar üzerinden hareket etme eğiliminde olabiliriz. Kimlerle görüştüğümüze dikkat etmemizde yarar var. Aldanmalara karşı dikkatli olmalıyız. Büyük iyicil Jüpiter bugün Balık burcuna geçiş yapacak ve kişisel haritalarımızda Balık burcunun bulunduğu hayat alanlarımızda güzel şans ve fırsatları bizlere getirecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 14 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

14 Mayıs 2021 Cuma günü Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. Jüpiter Balık burcuna geçiyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle birlikte sosyal çevre ilişkilerinde ve kariyerden elde ettiğin kazancında iyileştirmeler meydana gelecektir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cuma günü Jüpiter'in iyicil ve şanslı etkilerini kariyerinle ilgili alanlarında yaşıyor olacaksın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aynı zamanda Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçecek. Hukuksal alanlarda ve yurtdışı ile olan işlerinde güzel fırsatlar önümüzdeki 1 yıllık süreç boyunca çok fazla önüne gelebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

14 Mayıs günü Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle birlikte ortak paylaşımlarının olduğu alanda iyicil ve şanslı etkiler uzun bir süre etkili olacak gözüküyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna yani karşıt burcuna giriyor. İkili ilişkilerin alanında şanslı fırsatlar senin için önem kazanacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. İş ve çalışma koşullarını rahatlatacak ve güzel fırsatların meydana geleceği bir döneme giriyor olacaksın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Cuma günü Jüpiter aşk ve çocuklar evine girecek. Jüpiter bu alanlarda güzel gelişmeleri önümüzdeki ortalama 1 yıllık süre boyunca hayatına getirecektir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

14 Mayıs günü Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak. Ev, yuva, aile konularında güzel fırsatlar ve şanslar Jüpiter Balık seyrinde hayatına gelebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Kardeşler ve iletişim alanlarınla ilgili konularda güzel gelişmeler ve fırsatlar hayatına gelecektir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Jüpiter cuma günü Balık burcuna geçiş yapacak. Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konularda güzel şans ve fırsatlar Jüpiter Balık seyrinde önem kazanıyor olacak.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

14 Mayıs günü Jüpiter senin burcuna geçiş yapacak. Bireysel konuların ve sağlığınla ilgili her türlü konuda önemli ve güzel bir dönem Jüpiter'in ortalama 1 yıllık Balık seyri boyunca meydana gelecek gözüküyor.