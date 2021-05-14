evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
ögg sorgulama
ögg sorgulama
0
izin belgesi
izin belgesi
0
yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0

14 Mayıs Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

14 Mayıs Cuma 2021 günlük burç yorumları aşk hayatınızda yüzünüze gülecek mi? Günlük burç yorumları yeni güne hazırlıklı olmanızı istiyor! İşte 14 Mayıs Cuma 2021 günlük burç yorumları!

14 Mayıs Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!
14 Mayıs 2021 Cuma 00:59

14 Mayıs 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda yol gösteriyor. İletişim konularının ön planda olduğu günlük burç yorumları bekliyor. Burçlar aldanmalara karşı dikkat çekerken, fırsatlar konusunda ise müjde veriyor. İşte 14 Mayıs burç yorumları...

14 Mayıs 2021 burç yorumları merak konusu. Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. İletişim konularının ön planda olduğu bir gündeyiz. Ay ile Neptün kare açısının etkinleşeceği bugün varsayımlar üzerinden hareket etme eğiliminde olabiliriz. Kimlerle görüştüğümüze dikkat etmemizde yarar var. Aldanmalara karşı dikkatli olmalıyız. Büyük iyicil Jüpiter bugün Balık burcuna geçiş yapacak ve kişisel haritalarımızda Balık burcunun bulunduğu hayat alanlarımızda güzel şans ve fırsatları bizlere getirecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 14 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

14 Mayıs 2021 Cuma günü Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. Jüpiter Balık burcuna geçiyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle birlikte sosyal çevre ilişkilerinde ve kariyerden elde ettiğin kazancında iyileştirmeler meydana gelecektir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cuma günü Jüpiter'in iyicil ve şanslı etkilerini kariyerinle ilgili alanlarında yaşıyor olacaksın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aynı zamanda Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçecek. Hukuksal alanlarda ve yurtdışı ile olan işlerinde güzel fırsatlar önümüzdeki 1 yıllık süreç boyunca çok fazla önüne gelebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

14 Mayıs günü Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle birlikte ortak paylaşımlarının olduğu alanda iyicil ve şanslı etkiler uzun bir süre etkili olacak gözüküyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna yani karşıt burcuna giriyor. İkili ilişkilerin alanında şanslı fırsatlar senin için önem kazanacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. İş ve çalışma koşullarını rahatlatacak ve güzel fırsatların meydana geleceği bir döneme giriyor olacaksın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Cuma günü Jüpiter aşk ve çocuklar evine girecek. Jüpiter bu alanlarda güzel gelişmeleri önümüzdeki ortalama 1 yıllık süre boyunca hayatına getirecektir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

14 Mayıs günü Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak. Ev, yuva, aile konularında güzel fırsatlar ve şanslar Jüpiter Balık seyrinde hayatına gelebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Kardeşler ve iletişim alanlarınla ilgili konularda güzel gelişmeler ve fırsatlar hayatına gelecektir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Jüpiter cuma günü Balık burcuna geçiş yapacak. Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konularda güzel şans ve fırsatlar Jüpiter Balık seyrinde önem kazanıyor olacak.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

14 Mayıs günü Jüpiter senin burcuna geçiş yapacak. Bireysel konuların ve sağlığınla ilgili her türlü konuda önemli ve güzel bir dönem Jüpiter'in ortalama 1 yıllık Balık seyri boyunca meydana gelecek gözüküyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber