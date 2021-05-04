14 Mayıs BİM kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var, BİM Aktüel ile neler geliyor?

14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın indirim fırsatları belli oldu. Her hafta hem kaliteli hem de cazip fiyatlı ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bim markette yeni hafta da birbirinden uygun fiyatlı ürünler sizlerle buluşacak. BİM 14 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ile birçok farklı ürün grubunda ürün raflara gelecek. Peki 14 Mayıs BİM kataloğu ile hangi ürünler indirimde?

14 Mayıs Bu hafta BİM'de neler var?

BİM Aktüel 14 Mayıs 2021 kataloğu

Keyif Türk kahvesi makinesi 269 TL

Blender seti 179 TL

Kütahya Porselen 18 parça yemek takımı 119 TL

Lava döküm tencere 199 TL

Yuvarlak döküm ızgara tavası 99 TL

Fakir çay makinesi 219 tl Işıklı kettle

99,90 TL Granit efektli krep tavası 29,90 TL

Mini boy çaydanlık 99 TL

Çerezlik 7 parça 26,90 tl

7 Mayıs BİM kataloğu ile gelecek ürünler

Dikiş makinesi 499 TL

Philips buharlı ütü 269 TL

Baskılı kız erkek çocuk tişört 9,99 TL

Erkek çocuk baskılı polo yaka tişört 14,90 TL

Spor ayakkabı kız erkek çocuk 34,90 TL

Casio retro kol saati 179 TL

Abiye elbise kız çocuk 49,90 TL

Pullu elbise kız çocuk 29,90 TL