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14 Mayıs 2023 Türkiye geneli sonuçlar: İşte partilerin oy oranları

Türkiye geneli seçim sonuçlarında an itibarıyla açılan sandıklarda, AK Parti yüzde 42,00 ile yarışı önde götürürken MHP yüzde 13,52 oy oranını yakaladı.

14 Mayıs 2023 Türkiye geneli sonuçlar: İşte partilerin oy oranları
Kamusaati
Kamusaati
14 Mayıs 2023 Pazar 20:38

Türkiye bugün seçimini yaptı...

Sabah 08.00 ile başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Sandıkların kapatılması sonrası oy sayım işlemine geçildi.

Saat 20.00 itibarıyla milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 23'ü açıldı.

Çıkan sonuçlara göre oylarda ezici üstünlüğü olan taraf Cumhur İttifakı oldu.

Yüzde 42,00 ile AK Parti sandıklarda şu an üstünlüğünü korurken MHP seçim öncesi anketlerin aksine sürpriz yaparak yüzde 13,52 oranını yakaladı.

Millet İttifakı kanadında ise hayal kırıklığı yaşandı.

CHP Türkiye genelinde yüzde 18,57 oranını yakalarken, İyi Parti bir önceki seçimlere göre büyük düşüş yaşayarak yüzde 8,56'da kaldı.

İşte genel sonuçlar

AK Parti: Yüzde 42,00

CHP: Yüzde 18,57

MHP: Yüzde 13,52

İyi Parti: Yüzde: 8,56

HDP: Yüzde 8,07

YRP: Yüzde 2,92


Kaynak: Kamu Saati Özel
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