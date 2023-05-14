14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığını Kim Kazandı?

AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi başta olmak üzere partilerin il il oy oranları ve tahmini milletvekili sayıları seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Bununla beraber, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı ve ATA İttifakı toplam oy oranı da araştırılacak. Her seçimde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları da anbean, kesintisiz ve canlı olarak KAMUSAATİ.com'un 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları sayfasında olacak.

Türkiye, bugün sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılırken 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oy verilecek. Bu noktada, siyasi partiler TBMM'de daha fazla çoğunluk elde edebilmek için genel seçimler kapsamında yarışacak. Sabah saat 08.00 itibarı ile başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımı ile beraber 2023 genel seçim sonuçları da anbean, canlı olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan seçim sonucu ile ilgili veri paylaşmak yasak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de genel seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilecek.

14 MAYIS GENEL SEÇİM SONUCU KAMUSAATİ.COM'DA OLACAK

Haberturk.com'un 2023 Genel Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak aktaracak. Genel seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 Ankara Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Sandığa Gitmeden Önce Nerede Oy Kullanacağınızı Öğrenin

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgenizi Unutmayın

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep Telefonuyla Kabine Girmeyin

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

14 Mayıs 2023 İzmir Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları Tek Zarfa Koyun

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

14 Mayıs 2023 İl İl Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Oylar Hangi Hallerde Geçersiz Sayılır?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız