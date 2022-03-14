14 Mart Tıp Bayramı mesajları, sözleri 2022.. Doktorlara, sevgiliye, arkadaşa Tıp Bayramı kutlama mesajları resimli!

Doktorlara, Hemşireye Tıp Bayramı mesajları 2022, İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun! Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla kutlanacak günlerden biri olan Tıp Bayramı için doktorlara en güzel sözler ve mesajlar aranmaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajları ve güzel sözleri..

Mart ayına girmemizle birlikte 2022 14 Mart Tıp Bayramı tarihi merak ediliyor. O nedenle bugün Tıp Bayramı mesajları, sözleri yoğu ilgi görüyor. Tıp Bayramı yalnızca 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor, hatırlatılıyor.

II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI, SÖZLERİ 2022

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

DOKTORLARA ve Hemşirelere TIP BAYRAMI MESAJLARI

“İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden üstün bir gayret ve sabır içinde çalışan, salgın sürecinin pelerinsiz kahramanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutluyorum.”

“Varlıkları ile mucizeler yaratan doktorlarımızın bayramı Kutlu Olsun..”

“Ülkemizin, Milletimizin sağlığı için canla başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun. İyi ki Varsınız”

“İnsanların sağlıklı ve nitelikli yaşaması için fedakârca çalışma gayreti gösteren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun”

“Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız”

“Yaşatmak için verdikleri mücadelelerle kalbimizde iz bırakan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.İyi ki varsınız…”

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

- Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

- Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

- Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

- Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

- Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.

- Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.