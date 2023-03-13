14 Mart neden tehlikeli? 2023 14 Mart'ta ne bekleniyor? İşte olasıklar...

14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece bir felaketin habercisi olabileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, o gün okunacak duaları da açıkladı. Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden 14 Mart deprem habercisi mi sorusu için mühlet yarın sona eriyor. Türkiye'de yaşanan depremler sonrası yeni bir felaket olabileceğini açıklayan Ünlü, 14 Mart 2023 Salı gününü işaret etti. Vatandaşlar, astrologların 14 Mart açıklamalarını da araştırdığı konu hakkında bilgileri derledik. Peki 14 Mart neden tehlikeli?

14 Mart'ta deprem mi olacak? 14 Mart 2023 takvim yaprağı, astroloji deprem mi olacak?

14 Mart neden tehlikeli sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde internetteki sohbetinde 14 Mart'ta bir felaket olabileceğini açıklamasıyla vatandaşlar da araştırmalara başladı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde 14 Martı 15 Mart'a bağlayan gece ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Peki, 14 Mart'ta deprem mi olacak? 14 Mart 2023 takvim yaprağı, astroloji deprem mi olacak?

Büyük İstanbul depremini korkuyla bekleyen vatandaşlar ise bu açıklama sonrası astrologların 14 Mart görüşlerini merak etti. Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Mahmut Ünlü deprem tahmini ile gündem oldu. Peki, 14 Mart deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet (14-15 Mart) deprem nerede olacak?

Cübbeli Ahmet Hoca, iki Çarşamba'yı riskli gördüklerini açıkladı. Peki 2023 14 Mart ne olacak?

14 MART NEDEN TEHLİKELİ?

Bilimsel bir açıklamanın yapılmadığı 14 Mart ile ilgili internette de yoğun bir araştırma söz konusu. Rumi Takvime göre Mart ayına dün girildi. Ünlü'nün yaptığı hesaplamalara göre 14 Mart Salı akşamı da riskli. Tabi Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mart akşamı büyük musibet ve belaların olacağını söylemiyor. Ancak burçların, gezegenlerin hareketleri ve bunları etkileri sonucu büyük olayların meydana gelebileceğni dile getirdi.

Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Hoca, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rumi takvimine göre ilk Çarşamba olduğuna değinen Ahmet Hoca, takvime bakarak tespit yaptığını aktardı. Senede iki Çarşambaya dikkat çektiklerini vurgulayan Ahmet Hoca, "Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri size aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim." ifadelerini kullandı. Cübbeli "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir" dedi.

14 MART İle İlgili DEPREM KAHİNİ DE KONUŞMUŞTU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşan Avustralyalı gökbilim Frank Hoogerbeets de geçtiğimiz günlerde bir uyarı daha yapmıştı. Sismik olay tahminleri ile yeniden gündeme gelen uzman isim Mart ayının ilk haftasına dikkat çekmişti.Büyüklüğü 7 veya 8'in üzerinde olacak sismik bir olayın gerçekleşebileceğine değinen Frank Hoogerbeets, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine yakınlaşacağını söyledi. Mart ayının 3'ü veya 4'ünde büyük bir sismik olay yaşanabileceğini ifade eden uzman isim dolunay ile birlikte ayın 6'sı ve 7'sinde de yeni olaylar yaşanabileceğini iddia etmişti. Abartmadığını ya da herhangi bir korku yaratmaya çalışmadığını vurgulayan Frank Hoogerbeets, kritik gezegen geometrisine Sismik olayları neden olduğunu ve küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizmişti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden açıklayan uzman isim yeni paylaşımında, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Gezegenlerin dizilim açıları ile ilgili deprem tahmini yapan Hoogerbeets, şarkıcı ve söz yazarlığı kimliği ile de tanınıyor. En iyi Avustralyalı gökbilimciler listesinde 3. sıraya adını yazdıran Frank Hoogerbeets 2002 yılında depremlerle ilgili oluşturduğu siteye Ditrianum adını verdi. Hoogerbeets,YouTube kanalı üzerinden ya da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla tahminlerini iletiyor.