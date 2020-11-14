14 Kasım Cumartesi Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

15 Kasım Pazar çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 461 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 756 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.65'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,61'e düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 8,98 seviyesine geriledi..