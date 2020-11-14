14 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bu gece arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir. Akşam saatlerinde ise istediğin şeyler için önemli bir destek buluyorsun