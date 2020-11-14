14 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

14 Kasım Cumartesi günlük günlük burç yorumları 14 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Kasım Cumartesi günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 14 Kasım Cumartesi günlük burçlar
14 Kasım Cumartesi günü burçları neler bekliyor?
14 Kasım 2020 Cumartesi günü kimler için şanslı bir gün olacak? Günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda yol gösteriyor. İşte 14 Kasım 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Kasım Cumartesi günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Gün boyunca zihinsel gerginliklerin söz konusu olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıra dışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sağılığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin. Mars bugün ileri hareketine dönüyor olacak.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Aşk hayatında sabah saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. Baban ya da otorite figürün kişilerden önemli destekler görebilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru çok istediğin bir şeyin olduğuna şahit olup çok sevinebilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Beklenmedik gelişmeler sabah saatlerinde huzurunu kaçırabilir. Ne zamandır beklediğin bir destek bugün hayatındaki önemli bir erkekten görebilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Parasal konularının öne çıktığı bugünlerde beklenmedik gelişmeler baş ağrıtıcı olabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalman gereken enerjiler var.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ay cumartesi günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde eşinden önemli bir işinle ilgili destek alabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Arka planda kalmış konuların pazar günü boyunca öne çıkarak zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Akşam saatlerinde cömert bir tanıdığının desteği hayli önemli olacaktır.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bu gece arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir. Akşam saatlerinde ise istediğin şeyler için önemli bir destek buluyorsun
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Sıra dışı konular sabah saatlerinde seni şaşırtacak olabilir. Kariyer hayatına ilişkin konular kafanı kurcalayacak olabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Uzak akrabalarından alacağın haberler senin adına şaşırtıcı olabilir. Cömert bir el bugün seni çok mutlu ediyor. Hissiyatının hayli güçlü olacağı bir gündesin.
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