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14 Haziran Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.033,07 ile başlayan Gram Altın, saat 18:31 itibarıyla %1,58 azalışla 1.013,63'dan işlem görüyor. Dün en düşük 997,36, en yüksek 1.035,67 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.029,96 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.05.2022 tarihinde 893,54 ile son bir ayın en düşük, 13.06.2022 tarihinde ise 1.043,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.013,63 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,1621 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:30 itibarıyla %0,89 artışla 17,2619 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,8510, en yüksek 17,4307 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,1113 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.05.2022 tarihinde 15,3668 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 17,4415 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,2619 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,0545 ile başlayan Euro kuru, saat 18:31 itibarıyla %0,24 artışla 18,0544 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8480, en yüksek 18,4210 seviyelerini gören Euro, günü 18,0195 seviyesinde kapattı. Euro, 15.05.2022 tarihinde 15,9645 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,0544 TL'ye karşılık gelmektedir.

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