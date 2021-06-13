14 Haziran Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

14 Haziran 2021 burç yorumları ani tepkilere karşı uyarıyor. 14 Haziran Pazartesi günü Ay Aslan burcunda ilerliyor olacak. Güneş Neptün arasındaki kare açının etkisiyle gün boyunca aşırı hassas bir tutumda olabiliriz. Belirsizlik ve kararsızlıklar içinde kalabiliriz. Akşam saatlerinde ani gelişen durumlar ve bizi kısıtlayan durumlar karşısında sert tepkiler ortaya koyabiliriz. İşte 14 Haziran günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

14 Haziran Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Eğlenceli aktiviteler içinde olmak sana iyi gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde babanın ya da otorite figürlerinin buyurgan tavırları seni üzebilir. Sabah erken saatlerde etrafındaki ilişkilerine dikkat etmelisin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde ilerliyor olacaksın. Önemli işlerini bugün başlatmamaya özen göstermelisin. Zorlayıcı enerjiler var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Maddi konularda hırslı bir tavır içerisinde olabilirsin bugün. Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberler ile sinirlerin gerilebilir dikkat etmelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

14 Haziran Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Kreatif işlerle uğraşmak ve kendini ön plana daha çok çıkarmak isteyeceğin bir gündesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın Aslan burcunda ilerleyeceği bugün hayatında birtakım endişe yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Konuları fazla kafanda büyütmemeye özen göstermelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Organizasyonel meselelerde cesaretle güzel adımlar atabilirsin. Sabah erken saatlerde özel ilişkilerinde aradığın uyumu yakalıyorsun. Sıra dışı konularda gerginliklerin olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Mesleğinle ilgili konular bugün senin için önemli hale geliyor. Kariyerinde yeni bir yön belirlemen gereken durumlar söz konusu olabilir. Bir kadından alacağın destek ise belirleyici olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Aslan burcunda ilerleyeceği pazartesi günü yabancılar ya da yabancı ülkelerle ilgili olarak önemli konular gündeminde olacak.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

14 Haziran pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Miras konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Anne ya da ailenden önemli bir kadında alacağın haberler can sıkıcı olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerliyorken ortaklık konuları ile ilgili cesur adımlar atabilirsin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

İş yerinden bir arkadaşının inatçı bir tutum sergilemesi seni kızdırabilir. Aranızda konunun büyümesi kim haklı tartışmasına dönebilir. Dikkat etmelisin.