14 Haziran cuma 2020 Türkiye Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları,2.DALGA GELİYOR MU

Türkiye'de koronavirüs vakaları neden artmaya başladı,14 haziran cuma Fahrettin Koca resmi twitter vaka sayısı açıklaması

Malesef korkulan oluyor.Aylardır başarı ile yürüttüğümüz bu koronavirüs illetinde yeniden bir artış söz konusu..

14 Haziran cuma 2020 Türkiye Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Sağlık bakanımız Sn.Fahrettin Koca,biraz önce resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre

13 haziran 2020 cuma günü Türkiye'De koronavirüs vaka sayılarının artma eğilimine gittiğini belirtti.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ UYARI

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. http:// covid19.saglik.gov.tr HEDEFTEN UZAKLIŞIYORUZ..

İşte o güncel veriler:

BUGÜN YAPILAN TEST SAYISI: 45,176

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:1,562

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:1330



Evet 14 haziran itibarı ile her ne kadar test sayısı artmış olsa da vaka sayılarında öngörülebilir de olsa

ciddi bir artış söz konusu.

Hatırlarsanız düne kadar hep 1000'li rakamların altında seyreden koronavirüs vaka sayıları dünde bir

artış trendine girmişti ve vaka sayısı aniden binin üzerine çıkıp 1,195 olmuştu.

Fahrettin Koca resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile tüm vatandaşlarımızı

uyardı..

2.DALGA MI GELİYOR ENDİŞESİ!

Son birkaç gündür gelen haberler hiç de iyi gözükmüyor..Vatandaşlarımız tekrar eski günlere mi dönüyoruz

2.dalga mı geliyor endişesi içerisinde.

Henüz 2.dalga diye bir durum söz konusu değil.Ancak bakanımızın açıkladığı ve artık herkesin bildiği

kurallara özenle uymazsak, her an 2.dalgayı yaşayabiliriz.

Tehdit asla geçmiş değil.Hatta şimdiler de daha dikkatli olmalıyız.

Aksi takdir de eski yasaklara,o kötü ve sıkıntılı günlere dönmek zorunda kalabiliriz.

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