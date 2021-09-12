14 Eylül Salı Koronavirüs Tablosu

14 Eylül Salı virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 12 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259'dan 243'e düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 616 olurken toplam 310 bin 546 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 616 hasta taburcu olurken bugün 310 bin 546 test yapıldı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Bana bir şey olmaz!" Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83.03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 83.03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64.94 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 40 MİLYON 305 BİN 712 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 536 bin 13 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyon 305 bin 712 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 413 bin 573 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 259 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 923 de yeni vaka tespit edilmişti.