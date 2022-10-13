14 Ekim Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

Ankara'da AK Partili üyelerin önergesi neticesinde su tarifelerine yüzde 50 indirim getirilmişti. Bu karar sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara SMS gönderildi. Mesajda, "Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Durmadan artan elektrik, doğal gaz ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" ifadeleri yer aldı.