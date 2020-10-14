14 Ekim Çarşamba Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Anayasa Mahkemesi ışık paylaşımı ne anlama geliyor? neden ışık gündemde? ışık demek ne demek? Anayasa mahkemesi neden acil olarak toplanıyor? gündem konusu nedir? Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım'ın tartışmalara sebep olan 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.