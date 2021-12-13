14 Aralık Salı 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

14 Aralık Salı günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

14 Aralık günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 14 Aralık 2021 salı günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

14 Aralık 2021 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, bazı işlerinizde sizin için sorun yaratabilir.

14 Aralık 2021 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bilinçaltınızda yatan güven duygusuyla hareket ediyor; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli bir destek alıyorsunuz.

14 Aralık 2021 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün zorlayıcı koşullarınızı, güçlü isteklerinizle yenecek ve kendinizi ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün iletişim konusunda performansınız güzel.

14 Aralık 2021 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.

14 Aralık 2021 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların düşüncesini almak için fikir danıştığınız kişiler başınızı ağrıtabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

14 Aralık 2021 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Atılımlar için uygun bir gün. Harcamalarınız, yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Çevrenizdeki kişilik savaşlarından uzak kalmayı başarmalısınız. İzleniyorsunuz.

14 Aralık 2021 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Kişisel özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün karşılaşacağınız kişilerin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla bazı görüşmeler yapacak ve çevrenizden konularınızı gizleyeceksiniz.

14 Aralık 2021 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler sizi savunuyorlar. Fakat aşk yaşantınız etkilenecektir.

14 Aralık 2021 Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, bazı acil önlemlere başvurmalısınız. Davranışlarınızda ölçülü ve sorumlu yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

14 Aralık 2021 Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Alacağınız kararlar yaşamınızda çok önemli bir aşamaya neden olacak. Hızlı düşünecek ve bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için size rehber olacaktır.

14 Aralık 2021 Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için, bugün beklenmeyen sıra dışı küçük sorunlar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınız zaman, daha sonra istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz.

14 Aralık 2021 Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. Sakin ve hümanist yapınıza bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Ama tenkit edilmenize fırsat bırakmadan, kendinizi yeterince irdeliyorsunuz zaten.