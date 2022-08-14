14 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları

14 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları, 14 Ağustos Pazartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Ağustos Pazartesi 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

14 Ağustos günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 14 Ağustos 2022 pazar günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere iyi niyetle yaklaşarak ve onların duygusal problemlerine çare bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlık konusunda fazla iyimsersiniz.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise, bazılarınızın işleri açılacak ve yeni iş teklifleri karşınıza çıkacaktır.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Bazı anlaşmalarınızı gizlerken, düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz. Derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Geri giden Jüpiter'in etkisiyle; yakın dostlarınıza yapacağınız ziyaretlerde eski dostluk duygularınızı yeniden tazeleyeceksiniz.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün iletişim konusunda unuttuğunuz fırsatlar yeniden ortaya çıkacak. Size karşı hatalı davrananların gerçek yüzünü görmek sizi üzmemeli. En azından bazı olaylar açıklık kazanacak. Kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün ailenizin sorunlarına isteseniz bile duyarsız kalamıyorsunuz. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Verdiğiniz kararlar yanlış anlaşılabilir.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir hafta yaşıyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Farklı yapınızı her konuya yansıtacaksınız.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Bazılarınızın duygusal hayatı atağa kalkıyor. Bugünlerde yabancı ülkelere seyahat etme duygularınız yükselebilir. Aşk ve iş gezilerine hazırlıklı olmalısınız. İlginç davranışlarınız daha da orijinal hale gelecek.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

İlişkilerinize kendi damganızı vurmak istediğiniz için, duygusal konulara daha fazla değer vereceksiniz. Yeni ortamlara girecek ve karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendireceksiniz.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Hayal kurmak için uygun bir gün değil. Çevrenizde bir konuda yanlış anlaşılma söz konusu. Dikkatli olmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, olayları abartmamalısınız.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Satürn, maddi evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen paralar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız; bulamadığınız, çok istediğiniz ve arzuladığınız bir şey aniden karşınıza çıkabilir.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Sosyal değerlerinizi istediğiniz formata uygulayabileceksiniz. Uzun süredir planladığınız bir projeniz gerçekleşecektir. Bu hayalinizin gerçekleşmesi sizi memnun edecek; çevrenize sevginizi yansıtmak istemeniz sizi değerli kılacaktır.

14 Ağustos Pazar 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Birçok başarı sizi bekliyor ve siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızdaki binbir soruya cevap aramaya çalışacağınız; sakin fakat akıllıca bir hamle yapmayı düşünmelisiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.