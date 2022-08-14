14 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

14 Ağustos Pazartesi altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

8 Ağustos Pazartesi Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.032,51 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,65 artışla 1.039,38'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.030,48, en yüksek 1.040,34 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.039,38 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.039,38 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,9427 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,03 azalışla 17,9331 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9030, en yüksek 17,9702 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,9331 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.07.2022 tarihinde 17,2591 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,0522 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9331 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,5260 ile başlayan Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,66 azalışla 18,4099 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,3728, en yüksek 18,5531 seviyelerini gören Euro, günü 18,4099 seviyesinde kapattı. Euro, 16.07.2022 tarihinde 17,4074 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,4099 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©