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14 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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14 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
Kamusaati
Kamusaati
14 Ağustos 2022 Pazar 14:32

8 Ağustos Pazartesi Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.032,51 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,65 artışla 1.039,38'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.030,48, en yüksek 1.040,34 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.039,38 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.039,38 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,9427 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,03 azalışla 17,9331 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9030, en yüksek 17,9702 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,9331 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.07.2022 tarihinde 17,2591 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,0522 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9331 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,5260 ile başlayan Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,66 azalışla 18,4099 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,3728, en yüksek 18,5531 seviyelerini gören Euro, günü 18,4099 seviyesinde kapattı. Euro, 16.07.2022 tarihinde 17,4074 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,4099 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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