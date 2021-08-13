14 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

14 Ağustos 2021 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları aşktan sağlığa kadar her konuda ipucu veriyor. Oğlak burcu sağlığıyla ilgili meselelerde sevinebilir, yengeç burcunu aşk konusunda gerginlik bekliyor. Yay burcunun ise parasal harcamalara dikkat etmesi gerekiyor.

14 AĞUSTOS CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI

Ay bu gece saat 03.01'de Akrep burcuna geçecek. Hissiyatımızın ve rüyalarımızın daha aktif olacağı bir sürece giriyoruz. Ay Merkür etkileşimi sabah saatlerinde iletişim adına uygun enerjileri sunuyor olacak. Ay Satürn karesi akşam saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalmamıza neden olabilir. Sportif faaliyetler adına akşam saatleri uygun olacaktır. Bu aynı zamanda içsel anlamda rahatlamamız adına da uygun olabilir. İşte 14 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

14 Ağustos cumartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ilk yarısında maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın karşıt burcuna geçeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Hukuksal işlerine daha fazla önem göstermen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Zorlayıcı ve dönüştürücü enerjilerin yoğun olduğu bugün kendi başına kalmanda yarar var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bilhassa günün ilk yarısında yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler akşama doğru birtakım planlarını bozabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

İletişim ve görüşmeler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Bugünlerde girişimci enerjinde hayli aktif olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün senin burcundan ayrılıp Akrep burcuna geçecek. Ay büyürken bir şeyleri ortaya çıkartmak adına uygun enerjiler var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır. Eğitimle ilgili konularda adımlar atmak isteyebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Gün genelinde yoğun enerjiler var. Parasal konularda stresli durumlar sabah saatlerinde meydana gelebilir. Boyunu aşacak harcamalar yapmaktan bu süreçte uzak durmalısın.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Sağlığınla ilgili meselelerinde önemli bir gelişme sevindirici olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara sabah saatlerinde maruz kalabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar sabah saatlerinde ortaya çıkabilir. Gökyüzünde gün boyunca kolay enerjiler yok.