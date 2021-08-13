14 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

14 Ağustos Cumartesi burç yorumları merak ediliyor. Peki, günlük burç yorumları kim için ne ifade ediyor? Perşembe günü Koç burcunu evlilikle ilgili konular, Akrep burcunu işle ilgili durumlar bekliyor. Burç yorumlarının 12 Ağustos Perşembe gündeminde ilişkiler var. Bir şeyleri yeniden konuşmanın tam zamanı. İşte 14 Ağustos Cumartesi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…
14 Ağustos 2021 Cumartesi burçları neler bekliyor? Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Oğlak burcu sağlığıyla ilgili meselelerde sevinebilir, yengeç burcunu aşk konusunda gerginlik bekliyor. 14 Ağustos 2021 günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda hayata bakış açınızı değiştirebilir. İşte 14 Ağustos koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…
14 Ağustos 2021 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları aşktan sağlığa kadar her konuda ipucu veriyor. Oğlak burcu sağlığıyla ilgili meselelerde sevinebilir, yengeç burcunu aşk konusunda gerginlik bekliyor. Yay burcunun ise parasal harcamalara dikkat etmesi gerekiyor.
14 AĞUSTOS CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI
Ay bu gece saat 03.01'de Akrep burcuna geçecek. Hissiyatımızın ve rüyalarımızın daha aktif olacağı bir sürece giriyoruz. Ay Merkür etkileşimi sabah saatlerinde iletişim adına uygun enerjileri sunuyor olacak. Ay Satürn karesi akşam saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalmamıza neden olabilir. Sportif faaliyetler adına akşam saatleri uygun olacaktır. Bu aynı zamanda içsel anlamda rahatlamamız adına da uygun olabilir. İşte 14 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
14 Ağustos cumartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ilk yarısında maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Ay'ın karşıt burcuna geçeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Hukuksal işlerine daha fazla önem göstermen gereken bir gündesin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Zorlayıcı ve dönüştürücü enerjilerin yoğun olduğu bugün kendi başına kalmanda yarar var.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Bilhassa günün ilk yarısında yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler akşama doğru birtakım planlarını bozabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
İletişim ve görüşmeler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Bugünlerde girişimci enerjinde hayli aktif olacaktır.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Ay bugün senin burcundan ayrılıp Akrep burcuna geçecek. Ay büyürken bir şeyleri ortaya çıkartmak adına uygun enerjiler var.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır. Eğitimle ilgili konularda adımlar atmak isteyebilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Gün genelinde yoğun enerjiler var. Parasal konularda stresli durumlar sabah saatlerinde meydana gelebilir. Boyunu aşacak harcamalar yapmaktan bu süreçte uzak durmalısın.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Sağlığınla ilgili meselelerinde önemli bir gelişme sevindirici olabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara sabah saatlerinde maruz kalabilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar sabah saatlerinde ortaya çıkabilir. Gökyüzünde gün boyunca kolay enerjiler yok.