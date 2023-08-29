13 yaşındaki erkek çocuğunu 2 yıl boyunca istismar eden sapığa, mahalleliden meydan dayağı

Bursa'da cesedi asansör boşluğunda bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı. Uyuşturucu aldıktan sonra beraber olduklarını söyleyen şahıs; İçlikan'a kuzeni ile birlikte olmasını teklif ettiği, olumsuz yanıt alınca da kavga ettikleri söyledi. Bedirhan G. "Bu sırada Yasemin ile tartışıp kavga ettik. Kendisine tekme attım. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" ifadelerini kullandı.