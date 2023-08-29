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13 yaşındaki erkek çocuğunu 2 yıl boyunca istismar eden sapığa, mahalleliden meydan dayağı

İzmir'de 2 yıl boyunca 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan A.K. tutuklandı. Küçük çocuk kendisine uyuşturucu verildiğini ve istismar edildiğini öne sürerken; mahalleli ise sapık adamı döverek kanlar içerisinde bıraktı.

13 yaşındaki erkek çocuğunu 2 yıl boyunca istismar eden sapığa, mahalleliden meydan dayağı
Kamusaati
Kamusaati
29 Ağustos 2023 Salı 18:28

İzmir'in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. (45), tutuklandı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

2 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETMİŞ

Olay, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, olayı mahalle sakinlerine anlattı. Olayı öğrenen mahalle sakinleri yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUĞA UYUŞTURUCU VERMİŞ

İfadesi alınan çocuk, A.K. kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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