13 Temmuz Salı 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

13 Temmuz 2021 Salı günü burç yorumlarında Terazi burcu rüyalarda yaşabilir. Aslan burcu aşık olabilir. Peki, 13 Temmuz 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bekleyen sürprizler neler?

13 TEMMUZ 2021 SALI GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

13 Temmuz 2021 Salı günü saat 11.30'da Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Bugün meydana gelecek olan Ay Merkür uyumlu açısı görüşmelerimizi ve yarım kalan işlerimizi tamamlamak adına uygun olabilir. Venüs Mars kavuşumu özel ilişkilerde hareketli enerjileri aktive edebilir. Aşk ilişkileri açısından aşklarını itiraf etmek isteyenler bugünü değerlendirebilirler.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

13 Temmuz Salı günü saat 11.30'da Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Mesleğinle ilgili konulara odaklanabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kariyerinle ilgili konuları görüşmek adına uygun bir gündesin. Daha önce başvurmuş olduğun bir iş ile ilgili dönüş alabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Merkür'ün Ay ile olan uyumlu açısı görüşmeler adına uygun. Aşk hayatında hareketli enerjiler var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün Merkür'ün Ay ile olan uyumlu açısının etkilerini en çok ortak paylaşımların ile ilgili konularda ve ödemelerinle ilgili olarak yaşayabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

İkili ilişkilerindeki iletişimde bugün sabah yanlış anlaşılmalara dikkat etmen gereken bir gündesin. Aşk hayatından yüzün gülüyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyorken sağlığınla ilgili konulara odaklanabilirsin. Önemli görüşmelerini bugüne alabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Rüyaların bugün hayli aktifleşebilir. Bugünlerde arka planda yürüttüğün işlerini ele almak adına harekete geçebilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sosyal çevrenden bir kişi bugün sana aşkını itiraf edebilir. İştahını kontrol etmekte zorlandığın bir gündesin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde bir eğitim alıyorsan bir şeyleri yeniden ele alıp değerlendirmek adına olumlu anlamda kullanabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Daha önceden sözünü aldığın ödemelerinde gecikmeler yaşayabilirsin. Sabah saatlerinde bir kadınla aranda yaşadığın bir çekişme moralini bozabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ortak paylaşımlarınla ilgili konulara odaklandığın bir gündesin. Kendinden çok fazla ödün verdiğini fark edebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugünlerde geçmişten birçok konu rüyalar yoluyla zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Geçmişte bıraktığın kişiler ve işlerin bu süreçte karşına çıkabilir.