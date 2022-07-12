13 Temmuz Çarşamba noterler açık mı?, kapalı mı?, 13-14-15 Temmuz noterler açık mı?

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?, 3 Temmuz Çarşamba ptt kargo çalışıyor mu?, Kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü açılacak. Ancak kargo şirketlerinin pek çoğu yalnızca kurban bayramında çalışmıyor. Bu sebeple bayram bitimi, 13 Temmuz Çarşamba günü bazı kargo şirketlerinin hizmet vermesi bekleniyor.