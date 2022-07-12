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13 Temmuz Çarşamba noterler açık mı?, kapalı mı?, 13-14-15 Temmuz noterler açık mı?

13-14-15 Temmuz Bayramda noterler çalışıyor mu?, 13 Temmuz Çarşamba noterler açık mı?, noterler aracılığıyla çeşitli işlemler gerçekleştirecek olanlar Kurban Bayramı sonrasında noterlerin çalışıp çalışmadığını araştırmayı sürdürüyor. Peki, noterler 13 Temmuz Çarşamba Günü açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Çarşambai günü noterler çalışıyor mu?

13 Temmuz Çarşamba noterler açık mı?, kapalı mı?, 13-14-15 Temmuz noterler açık mı?
Kamusaati
Kamusaati
12 Temmuz 2022 Salı 19:32

8 Temmuz 2022 Cuma günü öğleden sonra noterler kapanmıştı. Noterde işlem yapmak isteyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü açılmasını dört gözle beklemeye başladı.

13 Temmuz Çarşamba NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Arefe günü öğleden sonra noterler de tatile girdi. Kurban Bayramı'nda kapalı olan noterler, 13-14 Temmuz'da açık olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #noterler #açık mı #13 Temmuz Çarşamba
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