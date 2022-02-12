13 Şubat Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

13 Şubat Pazar günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

13 Şubat 2022 burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar sabah uyanır uyanmaz günlük burç yorumlarını okuyor. Peki, burçlar 13 Şubat Pazar günü için ne diyor? Koç burcu yeni bir haber alabilir, Terazi burcunu önemli bir mesaj bekliyor. İşte 13 Şubat günlük burç yorumları…

13 Şubat 2022 günlük burç yorumları Astrolog Özlem Recep tarafından kaleme alındı. Peki, burçlarda neler olacak? Kimlerin yüzü gülecek? Bugünlerde hiç ummadığınız birinden haber alabilir, birine sürpriz yaparken kendinizi bulabilirsiniz. 13 Şubat Pazar günü Koç burcu yeni bir haber alabilir, Terazi burcunu önemli bir mesaj bekliyor. Boğalar için hareket zamanı. İşte 13 Şubat günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün akşamüstü civarına kadar planladığınız atılımları gerçekleştirmek için şans sizinle birlikte olacak. Haberci eş zamanlıklar ve ummadığınız kişilerden yardımlar almanız mümkün. Rüzgârı arkanıza aldığınız bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün arkadaş çevreniz ve tesadüfi bir şekilde karşılaştığınız kişilere çok dikkat edin. Belki de zihninizden geçen soruların cevaplarını size verebilirler. Uzunca süredir beklediğiniz konular hakkında artık hareket zamanı gelmiş olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün iş hayatınızda uzunca süredir planladığınız projeler hakkında gücünüzü toparladığınız bir gün. Ayrıca ciddi anlamda bereketinizin de arttığı bir gün. Gökyüzünün olumlu enerjisini arttırmak isterseniz yardım projeleri hakkında çalışmalar düzenleyebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün yaptığınız iyiliklerin gökyüzü tarafından size sunulduğu bir gün olabilir. Umulmadık şans ve fırsatlar sizinle birlikteyken, yaşadığınız güzellikler karşısında oldukça şaşıracaksınız. Maneviyatınızın arttırmak size daha fazla destek verebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir gün. Ona romantik sürprizler hazırlayabilirsiniz. Kalbiniz boş ise ilahi kaynaktan ruhsal eşinizi bulmak için dilekler dileyebilir veya dualar edebilirsiniz. Sizi üzen gizli düşmanlarınızın bazı itiraflarını duyabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün karşılaştığınız kişilere çok dikkat edin, size ilahi anlamda getirdikleri bir haber var. Eşiniz ile yeni bir eve taşınma, hukuki anlamda bir süreci başlatma ve çevrenizi genişletmek, dostlarınızdan yardım görmek için gökyüzü sizi destekliyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün iş hayatınızda tıkalı kalmış konular için gökyüzü size destek verecek. Önemli bir tedavi başlangıcı veya diyete başlamak için güzel bir gün. Evinizin içerisinde yaşadığınız eş zamanlıkların altında sizi ileriye taşıyacak anlamlar bulunuyor. Örneğin televizyon veya radyoda çalan şarkılardan gelecek mesajları, gelen telefonları ve haberlere dikkat edin derim.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız ve birbirinize karşı çok duygusal olacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Tamam mı devam mı sürecini yaşarken her şeyi değiştirebilecek büyük bir içsel gücün elinizde bulunduğunu hissedebileceğiniz özel ve değerlendirilmesi gereken bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün anne tarafınızdaki kadınlardan yardım görebilir ve evinizin içerisinde mutluluğunuza mutluluk katacak ufak sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. Ruhsal anlamda kendinizi çok şanslı hissederken olası gayrimenkul yatırımları için olumlu etkiler altında olabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün kardeşlerinizden ve yakın arkadaşlarınızdan yardımlar alabilir ve onların desteğini yanınızda hissedebilirsiniz. Aranızda küslük bulunuyorsa bugün itibarıyla artık bu kırgınlıkları aradan kaldırabilirsiniz. Düşüncelerinizin içindeki merhametli yanınızın yansımaları hayatınıza akmak üzere.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün maddi anlamda ummadığınız kapılar size açılabilir. Romantik hediyeler alabilirsiniz. Karlı gayrimenkul alımları için şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Uzunca süredir hak ettiğiniz konfor alanınızda mutlu olacağınız güzel bir gün.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün hülyalı bakışlarınız ile kalpleri ısıtıyorsunuz ve gökyüzünün şans ve mutluluğu sizinle birlikte olacak. Rüyalarınızın anlamının arttığı ve altıncı hissinizin kuvvetlendiği bir gün. İçinize sinmeyen hiç bir konu için kendinizi zorlamayınız. Evrensel işaretleri takip ediniz, şansınız dönüyor.