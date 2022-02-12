13 Şubat Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,81 artışla 808,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük 786,88, en yüksek 813,79 seviyelerini gören Gram Altın, günü 808,33 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 11.02.2022 tarihinde ise 813,79 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 808,33 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,07 azalışla 13,5059 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,4400, en yüksek 13,5686 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5059 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.01.2022 tarihinde 13,1506 ile son bir ayın en düşük, 17.01.2022 tarihinde ise 13,7069 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5059 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,70 azalışla 15,3560 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,2812, en yüksek 15,4711 seviyelerini gören Euro, günü 15,3560 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 13.01.2022 tarihinde ise 15,7003 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,3560 TL'ye karşılık gelmektedir.

TIKLAYINIZ!!!