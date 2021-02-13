13 Şubat Cumartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

13 Şubat 2021 burç yorumlarında terazi ve yay burcunu birtakım fedakârlıklar beklerken, aslan ve kova burcunu parasal konular bekliyor. 13 Şubat Cumartesi burç yorumları en çok merak edilen konulara ışık tutuyor. Astrolog Ceylin Çelebi günlük burç yorumlarını yazdı.

13 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay Balık burcunda ilerliyor. Bu durum Koç burcunda geçmiş konuları gündeme getirecek. Günün ikinci yarısı ise bazı burçlarda ilişkiler açısından güzel geçecek. İşte 13 Şubat 2021 burç yorumları...

13 ŞUBAT KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

13 Şubat Cumartesi günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Geçmişinle ilgili birtakım konular aklına gelebilir.

13 ŞUBAT BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Hayır dernekleri gibi organizasyonlarda fedakârlıklar göstermek isteyebilirsin bugünlerde. Sabah saatlerinde ilişkilerinle ilgili hayli güzel bir etkileşim meydana geliyor.

13 ŞUBAT İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Balık burcunda ilerlediği bugünlerde amaçlarını gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin. Günün ikinci yarısında iletişim anlamında önemli konular gündeminde yer alıyor olacak.

13 ŞUBAT YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde ilişkilerinde güzel enerjiler var.

13 ŞUBAT ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Harcamalarını daha doğru şekilde yönetmen gereken ve başkasından elde ettiğin gelirinle ilgili konuların öne çıktığı günlerdesin. Akşam saatlerinde sezgisel enerjin hayli aktif olacak gözüküyor.

13 ŞUBAT BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

İletişim konularında hayli aktif bir şekilde kendini gösteriyor olacaksın. Anlaşmalar yapmak adına uygun bir gündesin.

13 ŞUBAT TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunabilirsin. Sabah saatlerinde ilişkilerinde dengeyi kolaylıkla sağlayabilirsin.

13 ŞUBAT AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda ilerlediği bugünlerde yaratıcılığını aktif bir şekilde değerlendirebileceğin hobilerle uğraşabilirsin.

13 ŞUBAT YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde ailen ile olan ilişkilerinde iletişim konuları senin için öne çıkıyor olacak. Onlarla ilgili fedakarlıklarda bulunman gerekebilir.

13 ŞUBAT OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Yakın çevrenle aranda iletişim adına güzel etkileşimler var. Anlaşmalar adına uygun bir gündesin.

13 ŞUBAT KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Parasal kazanımlarınla ilgili olarak endişelerin bugünlerde artabilir. Günün ilk ışıklarıyla beraber sezgisel enerjin hayli aktif bir şekilde kendini gösteriyor olacak.

13 ŞUBAT BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ruh halin bugünlerde hayli değişken olabilir. Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassas, dikkatli olmalısın. Alacağın haberler yön değiştirmene sebep olabilir.