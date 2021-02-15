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13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın şehit edilmesiyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. Sert ifadeler kullanan Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
15 Şubat 2021 Pazartesi 00:10

Terör örgütü PKK'nın Gara'da bulunan bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesine siyasilerden ve sosyal medyadan çok sayıda kınama mesajı geldi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile terör örgütüne ve destek verenlere göz dağı verdi.

Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

"AYNI YALANLARA SAHİP ÇIKAN HAYSİYETSİZLER VAR"

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

"BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK BU MİLLET VE ŞEHİTLERİMİZ YÜZÜMÜZE TÜKÜRSÜN"

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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