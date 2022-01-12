13 Ocak Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Özhaseki: Teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır Özhaseki: Teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır Mehmet Özhaseki: AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık