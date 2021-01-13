13 Ocak Çarşamba Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 171 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 152'e yükseldi. Toplamda 26 milyon 555 bin 992 test yapıldı.

Bugün yapılan 179 bin 208 testten, 9 bin 809 yeni vaka sayısı, 983 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 346 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 218 bin 464'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 701 olduğu açıklandı.

“Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız binin altına indi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız binin altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.