13 NİSAN 2020 Pazartesi 2020 Korona Virüsü vaka sayıları ve ölüm sayıları Türkiye

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 13 NİSAN 2020 Pazartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 11 NİSAN 2020 Cumartesi Son Dakika

13 NİSAN 2020 Pazartesi 2020 Korona Virüsü vaka sayıları ve ölüm sayıları Türkiye
13 Nisan 2020 Pazartesi 20:34

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 13 NİSAN 2020 Pazartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI


Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada
vaka sayısı 1 milyonu aştı malesef..

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BUGÜNKÜ YAPILAN TEST SAYISI: 34,456

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4,093

BUGÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 98

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 511

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.  


Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü vaka sayısı 5,138  ölüm sayısı ise 95 olmuştu.
Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 61,049  oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden
sayımız ise yükselerek 1296 oldu. Toplam iyileşip taburcu olan hasta sayımız ise 3,957 oldu.

Hafta Sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilerek vaka sayılarındaki hızlı artışın önüne geçilmek istendi bu gayet yerinde alınmış bir karar çünkü havalar ısındıkça insanları evde tutmakta malesef zorlaşıyor bana bişey olmz diyen sokakta insanlar durumun ciddiyetini hala anlamış durumda değil.

VAKA SAYISINDA BÖYLE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ

Tüm dünyadaki vaka sayısı tam 1 milyon kişiyi geçti..Önümüzdeki günlerde dünyada özellikle ABD,İSPANYA,İTALYA VE FRANSA da olağanüstü
durumlar ile karşılaşabiliriz.

Amerikan başkanı Trump'un bir hafta önce yaptığı açıklamada bu olayı 200 bin kişinin ölümü ile atlatırsak şanslıyız dedi fakat bu tahmin 200 bin kişiye kadar yükseldi.


Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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