13 Mayıs Perşembe Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

13 Mayıs Perşembe virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar
Bakan Koca: "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 29 yeni vaka olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 232 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 821'a yükseldi.
Toplamda 50 milyon 58 bin 648 test yapıldı. Bugün yapılan 228 bin 192 testten, 13 bin 29 yeni vaka sayısı, bin 496 yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 72 bin 462 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 167 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 801 bin 291'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 827 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." Söz konusu haritaya göre haftalık 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. En çok vaka sayısı olan 3 il İstanbul, Tekirdağ ve Zonguldak olurken, en az olan iller ise Adana, Şırnak ve Mardin oldu".