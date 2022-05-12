13 Mayıs Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

13 Mayıs Cuma 2022 Günlük Burç Yorumları; 13 Mayıs Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? 13 Mayıs Cuma günlük burç yorumları! Günlük burç yorumuna göre burcunu neler bekliyor?, Burçların aşk yorumları, günlük burç özellikleri ve astroloji yorumları burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler…

13 Mayıs 2022 burç yorumları bazen planları bazen de kararları etkiliyor. Çünkü günlük burç yorumlarında hayatın her alanından ipucu görmek mümkün. Astrolog Özlem Recep, iş hayatında temkinli olmayı aşk hayatında odaklanmayı öneriyor. Peki, hangi burçların iş hayatında kırmızı alarm var? Kimler aşk hayatında kafa karışıklığı yaşayacak? İşte 13 Mayıs Cuma burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burçlar kimsenin kalbini kırmama konusunda uyarıyor. İşte sizi başkalarının sözlerinden alıkoyacak burç yorumları...

KOÇ: Çocuklarının sorumluluğu artabilir, aile bireyleri ile daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Koç burçlarının uzun süredir bekledikleri bir miras varsa çözümlenme sürecinin içerisine girmiş olabilir. İş hayatında önemli bir proje yürütüyorsanız uzun süredir sabrettiğiniz konularda gelişen güzellikler size mutluluk verecek. Beraberliğinizde başkalarına ve başkalarının söylediklerine değil, aşkınıza ve sevdiğiniz kişiye odaklanmalısınız.

BOĞA: Aşk hayatınızda değişen enerjiler mevcut. Kimsenin kalbini kırmamaya, ahını almamaya aman dikkat. Evlilik hazırlığı yapanlar, başkalarının sözlerine bakmazlarsa hazırlıklarında hız kazanabilirler. İş hayatınızda temkinli adımlar atmak oldukça önemli.

İKİZLER: Kariyer hayatınızda önemli bir sürece girmek üzeresiniz, alt yapılarını hazırlamak için şanslı fırsatlar gelebilir. Ev satın almak isteyenler bu Ay gelişen maddi konularda daha temkinli adım atabilirlerse Retro sonrası özellikle Temmuz ayında alım satım işlemleri yapabilirler. Hamilelik geçiriyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ: Uzunca süredir ihmal ettiğiniz güzellik bakımlarınızı yaptırabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Evliliğinizin veya beraberliğinizin içerisinde akrabalarınızın çıkarabileceği problemlere karşı dikkatli olmalısınız. Eğitim - öğretim projeleri ile alakalı son sınavlar zorlayıcı ama kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döneminin içerisine girmektesiniz.

ASLAN: Beraberliğinizde birbirinizle daha fazla zaman geçireceğiniz ve adeta kabuğunuza çekilip kenetleneceğiniz eski günlerdeki gibi olacağınız bir süreç sizinle birlikte olabilir. Bu süreç içerisinde aşkı biraz gizli kapaklı yaşama isteğiniz olabilir. Haritasına göre aşk vaat etmeyenler ise sadece şuna dikkat etsin, bu günlerde karşınıza çıkan kişiler doğru kişiler olmayabilir aman dikkat.

BAŞAK: Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Evinizin içerisinde dekorasyon değişikliği yapmak, eski kıyafet ve mobilyalardan kurtulmak için harika zaman döngüsü. Kariyer ve iş fırsatlarıyla ilgili alt yapıları hazırlamak adına verimli toplantılar yapabilir ve çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz.

TERAZİ: İş hayatınızdaki dengesizliklerin yerine oturmaya başladığı önemli bir sürecin içerisindesiniz. Aile bireylerinizden birinin önemli bir rahatsızlığı gündeminizde olabilir. Kısa seyahatler yapmak durumunda kalabilirsiniz.

AKREP: Aile büyüklerinizin sağlık sıkıntıları ile uğraştığınız bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Issızlaştığınızı hissettiğiniz bir gün olabilir. Aile büyükleriniz ve eşiniz arasındaki sıkıntılardan yorulmuş olabilirsiniz. Yaşadığınız olayları büyütmeniz sonucunda 22 Mayıs sonrası olaylar büyüyebilir aman dikkat

YAY: Maddi anlamda hayalinizdeki pek çok şeyin gelişmesi için biraz zamana ihtiyacınız bulunuyor ama pek çok konu yoluna girecek merak etmeyin, borçlanmamaya özen göstermelisiniz. Yakın akrabalarınızın bazı sağlık problemleri veya sizin olası ameliyat işlemleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK: Kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınız arasında uzunca süredir belirsiz olan pek çok konu açığa çıkmak üzere. Olası küslüklere ve sıkıntılarla yüzleşeceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Çıkabilecek problemler mirasın bölüşümü sebebiyle olabilir. Önemli bir projeniz bulunuyorsa önümüzdeki 15 gün içerisinde açıklamak isteyebilirsiniz.

KOVA: Kariyerinizde yabancılardan alacağınız destekle birlikte büyük bir yükselişe hazırlıklı olmalısınız. Hem kariyer hem de para artışınız olabilir. Ufak bir kredi çekip ev sahibi olmak isteyenler acele etmesinler. İş yerinizin değişimi ya da taşınma gibi bir durumun içinde olabilirsiniz. Aşk hayatınızda eski beraberliklerle barışmak için fırsatlarınız bulunuyor.

BALIK: Aile büyükleri ve çevrenizdeki pek çok kişinin sağlık problemi sizi içsel anlamda yoruyor olabilir. Sağlığınızla ilgili iyileşme süreci içerisinde olacaksınız, ancak yine de kendinizi fazla zorlamamalısınız. Hamile olanlar veya bebek tedavisi görenler biraz daha fazla önem göstermeli kendilerine. Beslenme düzeninizi değiştirmek ve diyet yapmak için harika zamanlar.