13 Mart Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

13 Mart Pazar gününe Boğa burcu enerjiyle uyanacak, İkizler burcunun ise küslüklere dikkat etmesi gerekiyor. İşte 13 Mart günlük burç yorumları…

13 Mart 2022 burç yorumları merak ediliyor. Peki, Pazar günü kimleri, neler bekliyor? 13 Mart Pazar gününe Boğa burcu enerjiyle uyanacak, İkizler burcunun ise küslüklere dikkat etmesi gerekiyor. Yengeçlere ise bir sürpriz var. İşte 13 Mart Pazar günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün çalışma hayatınızda kendinizi göstereceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Finansal anlamda zarar etmeye müsait yatırımlarınız bulunuyorsa bu konular hakkında haklarınızı arayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. İç hayatınızda size yardım eden yöneticilerinizin kendi menfaatlerini düşünen yanlarını fark edeceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz. Hareketli yapınız kazalara biraz açık olmanıza sebep vermekte, kazalara aman dikkat. Parasal kaynaklarınızın bir kısmını kontrol etmekte zorlanırken, sizin veya eşinizin iş yerinizdeki bazı değişiklikler için üzülmeyin, ilerleyen dönemde sizlerin avantajlı bir döngüye girmenize sebep olacak.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Online yürüttüğünüz pek çok projenizin meyvelerini toplamaya başladığınız bir gündesiniz. Parasal kaynaklarınız için daha tutumlu olmak adına bazı yol ayrımlarında bulunabilirsiniz. Günün sıkıntılı yanı, arkadaş ortamınızda olası küslüklere açıksınız aman dikkat.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün sevdiğiniz dostlarınızdan alacağınız destek ile kendinizi şahane hissedeceksiniz. Uzunca süredir kimsenin ihtimal vermediği bir hayalinizin sürpriz bir şekilde gerçekleşmesi sizi çok mutlu edebilir. İş yerinizde önemli bir atılım yapmak istiyorsanız bugün itibariyle atılımlar yapabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün iş yerinizdeki arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle olası gerginliklerinizin kademesi biraz artabilir. Gemileri yakmadan önce gelecekteki pek çok idealinizi düşünmeniz sizin için oldukça önemli olabilir. Şimdi attığınız adımlar 2022 yılındaki hayatınızın ana konuları oluşturabilir, geleceği değerlendirerek adımlar atmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kaderinizdeki kişi ile yollarınızın birleşmeye başladığı bir döngüdesiniz. Kalbi boş olanlar için karşısına bir kaç kişinin çıkıp ufak bir imtihana tutulacak bir süreç de sizi bekliyor olabilir. Bu kişi geçmişten geliyorsa, geçmişteki hataları düşünerek kararınızı vermeniz sizi pek çok şeyden koruyacaktır.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün hayatınızda önemli sayılabilecek kadınlarla aranız açılabilir. Evinizin içinde ruhsal anlamda rahat edemiyor olabilirsiniz. Kendi kararlarınızı alırken ailenizdeki kişilerin sözlerini dikkatlice dinlemeli ve planlarınızı bu doğrultuda yapmanız ruhsal anlamda oluşabilecek gerginliklerinizi azaltacaktır.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün iletişiminizde kendinden emin tutumunuz pek çok kişiyi huzursuz edebilir. Beraberliğinizdeki kişinin fevri davranışları sizi rahatsız etse de iletişimdeki tutumunuz pek çok konuyu dengeleyecektir. Sevdiğiniz kişi ve aile bireyleriniz arasındaki dengeyi kurmak da sizin omuzlarınız üzerinde, temkinli olmalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün parasal kaynaklarınız açısından oldukça şanslı etkiler altındasınız. Kazancınızın artacağı yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Kalbi boş olan Yay burçları kendilerine değer veren biri ile bugünlerde önemli bir karar vermek üzere olabilir. Hakkınızda hayırlısı olması dileğiyle.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün bulunduğunuz ortamlarda gücünüze güç katmanız için gökyüzü size destek veriyor olacak. Parasal konularda kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla olası sıkıntılarınız sizi yoruyor olabilir. Aranızdaki bazı sorunlara zaman vermek en güzeli.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş yerinizde güç kazanacağınız bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Pek çok kişinin size karşı olan ilgisi sizi çok mutlu edecek. Ruhsal anlamda unutamadığınız bazı konulara zaman tanımadan yeni bir sürece başlamak sizi biraz yorabilir, aman dikkat.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün arkadaş ortamlarınızdaki pek çok konuda güç kazanacağınız destekler sizinle birlikte olacak. Bu kişilerden bazıları parasal konularda kazanç sağlayabilmeniz için size yeni projeler sağlayacak olabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için destekler gelirken, bazı kadınlar tarafından eleştirilebilirsiniz, aman dikkat.