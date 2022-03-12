13 Mart Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,12 azalışla 941,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük 924,06, en yüksek 960,83 seviyelerini gören Gram Altın, günü 941,33 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 11.02.2022 tarihinde 786,88 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 941,33 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,8602 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:54 itibarıyla %0,38 azalışla 14,7985 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,6097, en yüksek 14,9295 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,8751 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,7985 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,3672 ile başlayan Euro kuru, saat 15:53 itibarıyla %0,29 azalışla 16,2965 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,1888, en yüksek 16,6554 seviyelerini gören Euro, günü 16,3689 seviyesinde kapattı. Euro, 11.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,2965 TL'ye karşılık gelmektedir.

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