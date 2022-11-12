13 Kasım Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, milyonlar da yapılacak artışı heyecanla bekliyor. Bu yıl geçen seneye göre enflasyonun daha yüksek seyretmesi nedeniyle kulislerde en az yüzde 50 zam konuşuluyor. Eğer artış bu oranda gerçekleşirse asgari ücret 2023'te 8 bin 250 TL'ye yükselecek.