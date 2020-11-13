13 Kasım Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

13 Kasım Cuma günlük günlük burç yorumları 13 Kasım Cuma günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 13 Kasım Cuma günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 13 Kasım Cuma günlük burçlar
Haftanın son günü burçları neler bekliyor? 13 Kasım burç yorumları
13 Kasım Cuma günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları ilişkilerde ne yapmanız gerektiğini söylüyor. İşte 13 Kasım 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 13 Kasım Cuma günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ikinci yarısında maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın karşıt burcuna geçeceği akşam saatlerinde ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Jüpiter ve Plüton bugün kavuşum açısı yapacak. Yurtdışı ile finansal ilişkilerine daha fazla önem göstermen gereken bir döneme giriyorsun.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Zorlayıcı ve dönüştürücü enerjilerin yoğun olduğu bugün kendi başına kalmanda yarar var.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün boyunca yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin. Jüpiter Plüton kavuşumu eşinle ilişkilerine önem göstermen gereken bir döneme girdiğine işaret ediyor.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler gün ortasında birtakım planlarını bozabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: İletişim ve görüşmeler açısından gün ortasını değerlendirebilirsin. Akşam saatlerinde meditasyon ve benzeri uygulamalar ile rahatlaman iyi olacaktır.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Parasal konular akşam saatlerinde öne çıkıyor. Jüpiter ve Plüton’un kavuşumu önümüzdeki süreçte evinle ilgili konularda büyük bir dönüşüm enerjisi içerisinde olacağını gösteriyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır. Eğitimle ilgili konularda önümüzdeki dönemlerde büyük bir dönüşüm süreci seni bekliyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Gün genelinde yoğun enerjiler var. Parasal konularda büyük bir değişim seni bekliyor. Boyunu aşacak harcamalar yapmaktan bu süreçte uzak durmalısın.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Bireysel konularında ve sağlığınla ilgili meselelerinde önemli bir değişim ve dönüşüm enerjisini tetikleyecek Jüpiter ve Plüton kavuşumu bugün senin burcunda gerçekleşiyor olacak.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara maruz kalabilirsin. Hastanelerle ilgili konularda daha dikkatli olman gereken bir süreçten geçiyorsun.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar ortaya çıkabilir. Gökyüzünde gün boyunca kolay enerjiler yok. Sosyal çevrenle ilgili konularda dönüşüm enerjileri kapında.
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