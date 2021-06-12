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13 Haziran Pazar Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!

13 Haziran Pazar virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

13 Haziran Pazar Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!
12 Haziran 2021 Cumartesi 18:56

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 12 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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