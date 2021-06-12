13 Haziran Pazar Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 12 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.